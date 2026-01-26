Dos gobernadores se plantan con reclamos

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
En el marco del Festival de Cosquín, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, mantuvieron un encuentro político clave para sentar postura de cara al debate por la reforma laboral de Javier Milei.
Si bien coincidieron en la necesidad de modernizar las leyes de trabajo y reducir los costos de los juicios laborales -especialmente para las Pymes-, advirtieron que no acompañarán medidas que recorten derechos vigentes o que afecten las arcas provinciales a través de la baja de impuestos coparticipables.
Según trascendió tras la bilateral de los mandatarios provinciales, la principal preocupación radica en la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en la propuesta oficial. De acuerdo con informes técnicos, esta medida podría drenar más de 3,1 billones de pesos de la masa coparticipable, impactando directamente en los presupuestos de las provincias.
“Hay que bajar impuestos, pero no solo los coparticipables”, señalaron, sugiriendo que el ajuste debería pasar por tributos nacionales como las retenciones o el impuesto al cheque.
Por otro lado, Llaryora enfatizó la importancia de incorporar las nuevas modalidades tecnológicas y de la Inteligencia Artificial (IA) al mundo laboral, pero aclaró que sus legisladores analizarán el proyecto “punto por punto” debido a las divergencias internas.
Por su parte, Pullaro reivindicó el modelo productivo del interior frente al centralismo porteño: “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”.
En el mismo sentido, el gobernador santafesino advirtió: “Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”.
El encuentro también sirvió para ratificar la defensa de los festivales populares como motores de empleo, en lo que se interpretó como una sutil diferencia ideológica con la mirada fiscalizadora del Gobierno Nacional.
