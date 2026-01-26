Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”

El golazo olímpico le permitió a Nicolás Barros Schelotto le permitió la inolvidable sensación del primer gol con la casaca del Lobo, ese sueño que tenía desde muy chico cuando trajinaba las canchas del fútbol infantil como hijo de un crack pero muy lejos aún de jugar en primera. Cuando Cambeses voló pero no llegó, además, logró ser el cuarto de la dinastía que logró un grito con la camiseta azul y blanca al sumarse a su primo Bautista (le hizo un gol a Rosario Central en 2023), su tío Gustavo y su padre Guillermo, quienes no necesitan presentaciones ante el triperío.

Fue un gol soñado, esperado y producto del trabajo. El Heredero -que lleva apenas un año desde su regreso al Lobo desde Estados Unidos- mostró su buena pegada en Reserva, pero no se le había dado. Sin embargo, el destino tenía reservado el día 24 de enero de 2026. No fue con el tiro libre anterior, sino con un misil olímpico inolvidable para una gran victoria.

- ¿Qué análisis hacés de la victoria frente a Racing?

- Creo que lo trabajamos bien. Si bien Racing tuvo la pelota no nos generó peligro, no nos hizo daño. Esto suma, estoy contento por como anduvo el equipo.

- ¿Fue un gol soñado y buscado?

- Soñado por la manera en que se dio. Siempre soñé con hacer un gol en esta cancha con esta camiseta. Que se haya dado de la manera en que se dio es muy lindo. Es una emoción muy grande porque trabajé toda mi vida para cumplir el sueño de jugar en este club.

- ¿Lo soñaste de esa manera?

- Te voy a ser sincero, en la previa le escribí a mi mamá y le dije que sentía que iba a hacer un gol. Y la verdad fue hermoso como entró justo la pelota.

El desahogo de Nicolás Barros Schelotto, quien convirtió su primer gol con la casaca albiazul / Gimnasia

- Fue un golazo. ¿Cómo te sentiste con este primer gol en el Lobo y que encima haya sido así?

- Es hermoso hacer el gol que hice, pero lo más importante es que pudimos ganar. Sacamos adelante un partido difícil, sumamos de local y arrancamos bien el torneo con nuestra gente.

- ¿Que te pasó por la cabeza cuando viste que entraba?

- Pasaron mil cosas. Cuando la golpeé sabía que iba por buen camino. Cuando vi que entró fue una locura. Escuché a la gente y se me puso la piel de gallina.

- ¿Esas jugadas como la del gol olímpico se practican o decidiste en el momento?

- No, el centro es cerrado y está vez se me pasó un poco el efecto y se metió en el segundo palo. El objetivo es meterla en el quilombo, que sea difícil salir para el arquero. Si no entra, que la empuje un compañero. Está vez se metió. Sí es cierto que con los entrenamientos intento mejorar mi pegada día a día.

- ¿Para quién es el gol?

- Para mi familia. Para mi papá, para mi mamá, que siempre me apoyaron. Y para mi abuelo que está allá arriba, que seguro me está guiando y se debe haber puesto muy contento con este gol.

- ¿Sabías que tu papá lo vio desde un palco?

- No sabía que había venido. Habíamos hablado y no sabía si venía. Estoy muy contento de que haya estado en mi primer gol.

- ¿Cuántas emociones no?

- Muchas. Luché mucho por esto y que se esté dando en este club me llena de orgullo.

- ¿Cuándo te enteraste de que ibas a usar la camiseta 10?

- La camiseta estaba libre y hace dos semanas la pedí y me dieron la confianza. Con mi viejo no hablé nada de que había pedido la 10, él no se mete. Me aconseja como un papá y nada más.

- Antes de la numeración fija, tu tío y tu papá alcanzaron a usar la camiseta 10.

- Y ahora estoy muy contento de poder usarla. Es lindo llevar ese número. Pero lo más importante es haber ganado y que el equipo funcione.

El mellizo Guillermo celebró el golazo de su hijo en el palco / TV

- Fue un partido con muchas emociones, entre el triunfo y tu primer gol en Gimnasia. ¿Cómo lo viviste?

- Estoy muy contento, primero por el triunfo, por sumar los tres puntos y después por haber ayudado al equipo haciendo el gol. Estoy muy contento por él triunfo más que nada.

- ¿Que significa para vos compartir equipo con Nacho Fernández?

- Es muy lindo compartir cancha con él. Es un fenómeno en todo el sentido de la palabra, tiene una jerarquía bárbara. Una zurda impresionante, como dijo el Diego “tiene una gamuza en el pie”. Y más allá de lo futbolístico desde lo humano es un genio. Siempre está para lo que necesites, si tenés que hablar con él, siempre está a disposición. Es el primero en llegar, el último en irse y te demuestra por qué fue lo que fue todos estos años.

- ¿Hablaste con Nacho acerca de quien se iba a encargar de la pelota parada?

- Charlamos antes del partido y Fernando (Zaniratto) nos da la libertad para que elijamos entre los dos quien se va a encargar de patear, que lo haga el que se sienta mejor. Nacho me dio la confianza para ejecutar y estoy muy contento.

- Jugaron muchos juveniles. ¿Cómo es compartir el equipo con tantos chicos de tu edad salidos del club?

- Los chicos estamos bien, nos incorporamos bien a la pretemporada y el grupo es muy bueno. Los referentes nos empujan cada día y nos dan la confianza y la tranquilidad para jugar, intentar hacer las cosas que hicimos en Reserva y -si nos equivocamos- ellos van a estar apoyándonos.

- Tenés a Gimnasia en la piel. En el festejo del gol mostraste el tatuaje. ¿Cuándo te lo hiciste?

- Me lo hice hace dos meses, con mis amigos.

- ¿Qué significa para vos?

- Soy hincha desde que nací. Amo el club, mi familia es enferma de Gimnasia. Lo amamos e intentamos llevar al club lo más alto posible.

- ¿Qué les decís a los hinchas que se fueron tan contentos del Bosque?

- Que se queden tranquilos, que vamos a dejar la vida en cada partido, en cada cancha. Vamos a ir al frente como este club tiene que ir. Poco a poco intentaremos estar mejor y representarlos adentro de la cancha.

- ¿Cómo se preparan para el partido con River?

- Es clave la recuperación y estar preparado para el próximo partido. Hay que estar con los pies en la tierra y trabajar todos los partidos porque van a ser duros. Ya pensamos en River y en dar el máximo en el partido del miércoles. Hay que trabajar y estar concentrados los noventa minutos.