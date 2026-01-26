Peronistas federales, ¿se van con Pichetto?

Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Guillermo Michel para el “desendeudamiento de las familias argentinas” visibilizó por primera vez una novedosa confluencia política entre el grupo “Federales”, que coordina la bonaerense Victoria Tolosa Paz, con otros legisladores peronistas del interior del país y hasta extrapartidarios como Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

Justamente las firmas de diputados que le dan volumen a la iniciativa del exdirector general de Aduanas conforman el ‘lado B’ del proyecto e insinúan una búsqueda de articulación política que recién está dando sus primeras puntadas y que no se sabe cómo podría decantar.

Además de los mencionados, estamparon su firma en el proyecto la cordobesa Natalia de la Sota, que conforma un monobloque peronista en la Cámara baja, y los representantes de Unión por la Patria Emir Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.

Fuentes cercanas a De la Sota aclararon que la adhesión al proyecto de Michel “no tiene ninguna otra intención que acompañar” esa iniciativa, y que ella no está pensando en ningún “armado transversal”.

En cuanto a los firmantes que pertenecen a Unión por la Patria, se trata de diputados cuyos intereses “federales” no siempre encuentran cauce en el propio bloque, controlado por el kirchnerismo, que prioriza otros ejes de discusión.

“Varios de esos firmantes tienen aspiraciones locales y necesitan refrendarlo con una agenda parlamentaria que exprese los intereses de sus provincias. No quieren estar sujetos a la rosca desgastante de Cristina, Máximo, Axel. Este es un grupo que tiene vasos comunicantes con los gobernadores dialoguistas”, señalaron fuentes parlamentarias vinculadas a uno de los diputados que fogonea este diálogo.

Según indicaron, la idea es “trabajar en el ámbito parlamentario en consensos parlamentarios más allá de las fronteras de los bloques, que a veces delimitan o imponen determinados cercos, e impiden que se puedan tratar ciertos temas que no encuentran síntesis adentro y sí por afuera”.

Al respecto, indicaron que el kirchnerismo, que controla la bancada de UxP, por lo general no tiene en su horizonte de prioridades la “agenda federal”, lo que explicaría la necesidad de buscar otras sociedades políticas, sin necesidad de romper los bloques actuales, a priori.

“Después se verá cómo irá decantando, se irá viendo. Esta no es una única iniciativa (la de Michel), se irá laburando en ese esquema”, anticiparon.

Por fuera del kirchnerismo

Las fuentes consultadas remarcaron que “cuando no hay posibilidades de lograr síntesis adentro del bloque sobre determinados temas, hay que buscarlo afuera”.

“La única manera de darle una disputa al Gobierno de Milei es agrandar, nunca achicar. Hay que ir por más porque con lo que tenemos no alcanza. ¿Cómo se darán después las unidades de acuerdo? Veremos”, sumaron.

Aclararon, sin embargo, que esta búsqueda de nuevas sociedades estratégicas no va a derivar en el corto plazo en un nuevo desprendimiento del bloque de Unión por la Patria ni en reacomodamientos de otras bancadas como la de Encuentro Federal.

Está claro que Pichetto y Massot quedaron heridos por las condiciones que impusieron los gobernadores de Provincias Unidas para quitarle al oriundo de Río Negro la conducción del nuevo interbloque.

En ese contexto de disconformidad, es entendible que los dos diputados sobrevivientes de Encuentro Federal paren las antenas y estén abiertos a participar de esquemas de asociación con otros sectores de la Cámara baja.

La cruzada que hace tiempo inició Pichetto contra la apertura indiscriminada a las importaciones chinas, que destruye la competencia nacional y el trabajo argentino, es el caballito de batalla perfecto que le permite al ex senador recorrer el camino de regreso a la narrativa peronista, después de años de exilio voluntario.

En su derrotero de alejamiento de su partido político, llegó al punto de aceptar ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el líder de centroderecha que hasta la irrupción de Javier Milei personificó la contracara del peronismo a nivel nacional.

Al comenzar el mandato de La Libertad Avanza (LLA), Pichetto junto a sus pares de Encuentro Federal Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño se ubicaron en un espacio de oposición dialoguista, que con el paso del tiempo fue acentuando el perfil de confrontación con el Gobierno.

Durante varios años, Michel fue asesor de Pichetto en los tiempos en que éste ultimo fungía como senador nacional del peronismo.

Pese al paso del tiempo, el vínculo entre ambos permanece intacto y, de hecho, el dirigente de Río Negro encontró en el ex director general de Aduanas a un socio ideal para combatir el boom de importaciones chinas, su última obsesión.

Mientras que Pichetto impulsa un proyecto de ley para aplicar un 30% de arancel a las compras en plataformas extranjeras, con una sincronía perfecta Michel presentó junto a su par Kelly Olmos una iniciativa para modificar la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.

Ésta tiene como objetivo “defender la industria local y el empleo argentino”, al combatir la competencia desleal que genera “la mercadería ingresada de manera irregular al país y luego comercializada a través de plataformas virtuales”.

Casi como una señal, Michel, Pichetto y otros diputados peronistas coincidirán en una reunión en la sede de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) para discutir las implicancias del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Pichetto y Michel piensan igual. Los dos defienden el trabajo y la industria nacional”, realzaron.