Policiales |EVENTOS ILEGALES EN CITY BELL Y ABASTO

Fiestas clandestinas sin freno en la Ciudad: más operativos y disturbios

26 de Enero de 2026 | 02:56
Durante el último fin de semana se registraron al menos tres intervenciones por fiestas clandestinas en distintos puntos de La Plata, en un contexto de reiterados episodios similares que durante enero derivaron en clausuras, infracciones y operativos policiales.

Uno de los casos ocurrió en City Bell, donde personal de la comisaría Décima intervino en una fiesta realizada en una vivienda ubicada en calle 28 entre 448 y 449. Tras recibir una denuncia telefónica, efectivos policiales junto a personal de Control Urbano se presentaron en el lugar, labraron un acta de infracción y procedieron al desalojo del predio, sin que se registraran incidentes.

Otro procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Abasto, en una quinta ubicada en 203 entre 37 y 38, donde se desarrollaba un evento tipo “pool party”.

Personal de la comisaría Séptima, junto con efectivos del Comando de Patrullas La Plata Oeste y la Secretaría de Seguridad municipal, entrevistaron al propietario del predio, quien aseguró desconocer la realización del evento. Se labró una infracción a la organizadora identificada y el encuentro fue desarticulado, quedando solo un grupo reducido de personas para tareas de limpieza.

En tanto, en la zona de 122 y 613 se desarrolló otra fiesta clandestina que derivó en graves incidentes entre los asistentes, muchos de ellos menores de edad. Según vecinos y testigos, hubo peleas entre grupos de jóvenes, disturbios y escenas de violencia que se extendieron durante varias horas. Videos registrados por celulares mostraron el descontrol y la falta de organización del evento. Si bien no se reportaron detenidos ni heridos de gravedad, se mencionaron golpes y lesiones leves entre los participantes.

Los episodios volvieron a generar preocupación entre los vecinos y reavivaron el debate sobre el rol de los propietarios de quintas privadas y la falta de controles en eventos masivos sin habilitación ni medidas de seguridad, especialmente cuando participan menores de edad.

