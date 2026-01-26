Un ex combatiente casi mata a su hijo: preso

Un violento entredicho entre un ex combatiente de Malvinas, de 64 años, y su hijo de 33, cerca estuvo ayer de derivar en una tragedia en una vivienda de Ensenada.

Según lo que supo este diario de fuentes policiales de esa ciudad, el conflicto familiar se produjo en un domicilio de calle Moreno entre Marqués de Avilés y Alberdi.

La tensa discusión provocó alarma entre vecinos de la cuadra y así fue que alguien comunicó al 911 que había fuertes gritos entre ambos hombres.

”LE APUNTÓ CON UNA ESCOPETA”

Con la celeridad que las circunstancias requerían, efectivos del Comando de Patrulla Ensenada acudieron al lugar de la denuncia.

Se hizo saber que los oficiales dialogaron con el hombre de 33 años. Uno de los investigadores reveló que “el muchacho dijo que todo se originó a raíz de que su padre había pedido un taxi, pero que él se opuso a que se retirara de la casa”.

Explicó a los policías que se negó a dejarlo ir porque “sospechaba de que el padre iba a comprar alguna sustancia, ya que el hijo mencionó que tiene problema de adicciones”, señaló también el pesquisa.

La postura del hijo enfureció a su padre y, por eso, citó el informante, “el padre, en medio de la discusión, primero le arrojó una piedra que le impactó al joven en su antebrazo derecho, causándole escoriaciones”.

”Pero enseguida el padre, de quien su hijo comentó que es un ex combatiente de Malvinas y que post guerra quedó con una discapacidad física del 35%, fue a su cuarto y volvió con una escopeta”, refirió. Y cerró: “le apuntó al hijo, pero como el arma estaba oxidada, quiso accionarla con un martillo. Lo evitó el hijo cuando empujó al padre, le sacó la escopeta y dos cartuchos de la recámara”.