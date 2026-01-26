Boca usó la cabeza: ganó 1-0 con gol de Di Lollo

El festejo de todo Boca, que sacó adelante y ganó un partido muy luchado en la bombonera / Fotobaires

Boca Juniors logró sus primeros tres puntos en el Apertura al vencer 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, en el primer partido del campeonato. Lautaro Di Lollo, de cabeza, marcó el único tanto de la noche a los 32 minutos de la primera etapa.

El local ganó bien, pero no desplegó grandes virtudes dentro de la cancha. De hecho, fue un partido más luchado que jugado, aunque el equipo de la Ribera fue más ambicioso y tuvo las mejores ocasiones de gol en la primera mitad, especialmente gracias a su juego aéreo, vía por la que -finalmente- llegó el tanto del triunfo.

Aunque sin un fútbol prolijo y atildado, en el primer tiempo el equipo dirigido por Claudio Úbeda generó varias situaciones de gol, pero entre Ignacio Arce y la defensa del Malevo se las ingeniaron para mantener en cero el arco propio. El arquero, en la cuenta final, fue la gran figura de la noche en el estadio Alberto J. Armando.

En esa primera mitad, ya había avisado Lautaro Di Lollo, que a los 3 minutos había cabeceado tras un desborde desde la izquierda del Changuito Zeballos tras jugar rápido un tiro libre a favor. Vía aérea también avisó Tomás Belmonte, que se arqueó en el aire para meter un gran cabezazo que una mejor atajada de Ignacio Arce envió al tiro de esquina.

Arce desvió otro cabezazo de Di Lollo y luego Lautaro Blanco tiró un centro que fue hacua el arco y el ángulo evitó el primero de Boca. Las mejores situaciones para el xeneize fueron en esos primeros 20 minutos de partido. Sin dudas, ese fue el lapso con mejor fútbol de la noche para el conjunto local.

En el complemento, Boca regresó al terreno de juego con algunas dudas en su juego, que fue perdiendo claridad con el paso de los minutos. Aún así, con empuje, buscó el arco de Riestra, que se defendió con su habitual juego fuerte.

Tras un centro de Leandro Paredes, Lucas Janson tocó la pelota con la mano de manera visible y Exequiel Zeballos convirtió, pero el árbitro anuló el tanto y amonestó al ex Vélez por la jugada previa.

El partido se jugó a un ritmo considerablemente lento, casi a propuesta del Malevo, especialista en esas lides. El Xeneize monopolizó la posesión de la pelota ante un rival que se plantó en su propio terreno y cortó todos sus circuitos de juego. En este contexto, Boca mostró pocas cartas para generar asociaciones de pases y tuvo grandes complicaciones para generar situaciones de peligro, por eso lo mejor lo generó desde la pelota detenida.

Y así nomás llegó el gol de la victoria. Recién a los 32 minutos, el equipo de Ubeda encontró la apertura del marcador, cuando -tras un tiro libre ejecutado por Leandro Paredes desde la derecha- el defensor Lauro Di Lollo anticipó con un buen cabezazo y fusiló a Ignacio Arce, que nada pudo hacer para evitar el 1 a 0.

Tras el gol de Di Lollo, el equipo de Claudio Úbeda siguió dominando campo y pelota, pero Riestra adelantó sus líneas y buscó reaccionar en los últimos minutos del encuentro.

Así, solo con ganas, Deportivo Riestra casi se lleva demasiado previo, porque a los 40 minutos el arquero xeneize Agustín Marchesín salvó al equipo local con una buena atajada tras un disparo de Mariano Bracamonte.

En los instantes finales, Riestra buscó el empate épico en La Bombonera, pero Boca se defendió bien y a Riestra le cuesta tener el protagonismo en el juego. De esta manera, el equipo xeneize logró mantener la ventaja para quedarse con la primera victoria en el campeonato para empezar el 2026 con buen pie. Y gracias a Di Lollo, aún mejor cabeza.