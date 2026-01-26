Macri vuelve a escena, por la “reinvención” del PRO

Mauricio Macri prepara su regreso a la escena pública en Argentina en un contexto de reconfiguración interna del PRO y de redefinición de su relación con el gobierno de Javier Milei. Lo hará durante su participación en el Foro PescAR 2026, que se realizará el 5 de marzo en Puerto Madryn, y se espera que ese sea uno de sus primeros movimientos visibles en el país.

La reaparición de Macri se producirá luego de un período de baja exposición, que incluyó actividades académicas en el exterior, reuniones virtuales con la conducción del PRO y el seguimiento de la agenda política local desde fuera del país.

Su regreso coincide con una etapa de reorganización partidaria, anunciada la semana pasada, que busca fortalecer la estructura interna y ordenar el funcionamiento en las provincias.

Al presentar los cambios, el flamante secretario general del PRO, Fernando De Andreis, planteó un diagnóstico sobre la situación actual del partido y reconoció que parte de su discurso quedó asociado a fórmulas del pasado. En su anuncio, advirtió que tendrá la responsabilidad de “crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido”.

“’La voz del PRO’ muchas veces, apegada a fórmulas que fueron eficaces, suena como la voz de alguien desactualizado”, lanzó. “El futuro del PRO está adelante, no atrás”. Macri aseguró que pretende que el partido tenga candidato propio en 2027.

El señalamiento se inscribe en un debate más amplio sobre la identidad del PRO y su posicionamiento frente al crecimiento de La Libertad Avanza. Ya no es una discusión en abstracto. La representación parlamentaria del PRO se redujo considerablemente luego de las elecciones y de las fugas en favor del espacio libertario.

En ese contexto, la conducción del PRO avanzó en un esquema que busca reforzar el control territorial y contener a los dirigentes que permanecen en el espacio. De Andreis tendrá a su cargo la articulación entre la conducción nacional y los distritos.