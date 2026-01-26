Macri vuelve a escena, por la “reinvención” del PRO

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
En marzo, el Presidente vuelve a los Estados Unidos por inversiones
Visita del líder libertario por la “Derecha Fest” en la Feliz
Indec, licitación y el FMI en escena: las claves de la agenda económica
Morosidad de las familias en récord: se dispara más en los bancos
Nuevo corte de luz afectó a vecinos de la zona del Hospital San Martín
Pérdida de agua dificulta la circulación en la calle 529 entre 132 y 133
Fiestas clandestinas sin freno en la Ciudad: más operativos y disturbios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mauricio Macri prepara su regreso a la escena pública en Argentina en un contexto de reconfiguración interna del PRO y de redefinición de su relación con el gobierno de Javier Milei. Lo hará durante su participación en el Foro PescAR 2026, que se realizará el 5 de marzo en Puerto Madryn, y se espera que ese sea uno de sus primeros movimientos visibles en el país.
La reaparición de Macri se producirá luego de un período de baja exposición, que incluyó actividades académicas en el exterior, reuniones virtuales con la conducción del PRO y el seguimiento de la agenda política local desde fuera del país.
Su regreso coincide con una etapa de reorganización partidaria, anunciada la semana pasada, que busca fortalecer la estructura interna y ordenar el funcionamiento en las provincias.
Al presentar los cambios, el flamante secretario general del PRO, Fernando De Andreis, planteó un diagnóstico sobre la situación actual del partido y reconoció que parte de su discurso quedó asociado a fórmulas del pasado. En su anuncio, advirtió que tendrá la responsabilidad de “crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido”.
“’La voz del PRO’ muchas veces, apegada a fórmulas que fueron eficaces, suena como la voz de alguien desactualizado”, lanzó. “El futuro del PRO está adelante, no atrás”. Macri aseguró que pretende que el partido tenga candidato propio en 2027.
El señalamiento se inscribe en un debate más amplio sobre la identidad del PRO y su posicionamiento frente al crecimiento de La Libertad Avanza. Ya no es una discusión en abstracto. La representación parlamentaria del PRO se redujo considerablemente luego de las elecciones y de las fugas en favor del espacio libertario.
LE PUEDE INTERESAR
Visita del líder libertario por la “Derecha Fest” en la Feliz
LE PUEDE INTERESAR
Indec, licitación y el FMI en escena: las claves de la agenda económica
En ese contexto, la conducción del PRO avanzó en un esquema que busca reforzar el control territorial y contener a los dirigentes que permanecen en el espacio. De Andreis tendrá a su cargo la articulación entre la conducción nacional y los distritos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí