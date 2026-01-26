Colapinto probó el A526: buenos tiempos y una bandera roja

Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
El argentino protagonizó los primeros ensayos con el nuevo Alpine
El piloto argentino Franco Colapinto puso en marcha los primeros ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona con el nuevo Alpine A526, donde vivió un momento inesperado al detenerse en plena pista y obligar a neutralizar la sesión con bandera roja.
De todos modos, el inconveniente no pasó a mayores ya que logró regresar por sus propios medios a boxes y, tras la revisión del equipo, continuó el programa sin mayores complicaciones, terminando incluso con muy buenos tiempos.
El episodio se dio en el marco de los primeros ensayos con el reglamento técnico 2026 y convirtió a Alpine en el primer equipo en provocar una interrupción oficial en pista bajo la nueva normativa.
Desde la escudería francesa explicaron que se trató de un inconveniente menor, habitual en jornadas de desarrollo donde el foco está puesto en la fiabilidad y la recolección de datos.
Lejos de quedar condicionado, Colapinto logró completar una tanda progresiva que dejó buenas sensaciones puertas adentro. A lo largo de la jornada fue mejorando de manera constante sus registros, mientras se adaptaba al nuevo auto, a las exigencias aerodinámicas del modelo 2026 y a un contexto técnico todavía en etapa de ajuste fino.
En total, el argentino completó 28 vueltas y marcó como mejor tiempo un 1:21.348, que lo ubicó tercero entre los siete autos en pista. Si bien los ensayos no buscan tiempos finales ni tienen carácter competitivo, los números reflejaron una evolución clara en su ritmo y una jornada productiva para Alpine, incluso pese al contratiempo inicial.
La sesión forma parte de una serie de pruebas cerradas, sin transmisión oficial ni registros homologados, y resulta clave para validar sistemas y entender el comportamiento general del monoplaza antes del inicio formal del calendario. En ese escenario, Colapinto sumó kilómetros importantes, fortaleció su rol dentro del proyecto.
