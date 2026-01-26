Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de El Cartonazo que esta semana reparte $2.000.000
26 de Enero de 2026 | 08:03

El Súper Cartonazo reparte en esta nueva ronda semanal un pozo acumulado de 2.000.000 de pesos y vos podés ser el próximo ganador. Para eso tenés que empezar a controlar los números que salieron este sábado por partida doble en EL DIA y ELDIA.COM y los que saldrán en los próximos de días, hasta el martes inclusive.

Se aclara que este sábado 24 de enero se entregó una doble tanda de números: la correspondiente al día de la fecha y también la del viernes 23, debido a que se repitieron los dígitos que se publicaron el viernes 16 .

El martes, en tanto, se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón. El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, desde este jueves, con la entrega de un nuevo cartón, renovó las esperanzas.

Los números que salieron este lunes 26 de enero

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes antes de las 17hs. en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

