Los números de El Cartonazo que esta semana reparte $2.000.000

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
En marzo, el Presidente vuelve a los Estados Unidos por inversiones
Visita del líder libertario por la “Derecha Fest” en la Feliz
Indec, licitación y el FMI en escena: las claves de la agenda económica
Morosidad de las familias en récord: se dispara más en los bancos
Nuevo corte de luz afectó a vecinos de la zona del Hospital San Martín
Pérdida de agua dificulta la circulación en la calle 529 entre 132 y 133
Fiestas clandestinas sin freno en la Ciudad: más operativos y disturbios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El martes se define la jugada
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo reparte en esta nueva ronda semanal un pozo acumulado de 2.000.000 de pesos y vos podés ser el próximo ganador. Para eso tenés que empezar a controlar los números que salieron este sábado por partida doble en EL DIA y ELDIA.COM y los que saldrán en los próximos de días, hasta el martes inclusive.
Se aclara que este sábado 24 de enero se entregó una doble tanda de números: la correspondiente al día de la fecha y también la del viernes 23, debido a que se repitieron los dígitos que se publicaron el viernes 16 .
El martes, en tanto, se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón. El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, desde este jueves, con la entrega de un nuevo cartón, renovó las esperanzas.
Los números que salieron este lunes 26 de enero
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
LE PUEDE INTERESAR
La semana arranca con muchísimo calor
Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes antes de las 17hs. en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí