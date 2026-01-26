La semana arranca con muchísimo calor y alertan por las altas temperaturas

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos regulares a leves del norte rotando al noreste y una temperatura entre 26 y 36 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo mayormente cubierto, probables precipitaciones por la tarde, vientos regulares a intensos del sur rotando al sudeste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 24 y 34 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo mayormente nublado, vientos leves a regulares del sudeste rotando al noreste y una temperatura entre 24 y 31 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo parcialmente cubierto, vientos leves a regulares del sudeste rotando al este y una temperatura entre 23 y 32 grados.