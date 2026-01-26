Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Milei sale a recorrer el país y hoy estará en Mar del Plata

Participará de un acto militante, entre varias actividades

Milei sale a recorrer el país y hoy estará en Mar del Plata
26 de Enero de 2026 | 09:56

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei continuará con el “Tour de la Gratitud” y hoy viajará a Mar del Plata para darle las gracias a la ciudadanía por el apoyo recibido desde el comienzo de su gestión.

El encuentro está pautado para las 20:30hs., en la esquina de las intersecciones Güemes y Avellaneda.

Milei, junto a algunos funcionarios de su Gabinete, tiene previsto tomar contacto con la gente para agradecer el apoyo a su Gobierno y compartir “los avances del proceso de transformación” que impulsan desde La Libertad Avanza (LLA).

Además de esta actividad oficial, el Presidente participará mañana, por segundo año consecutivo, en el evento denominado "La Derecha Fest", organizado por su biógrafo personal Nicolás Márquez y que tendrá como figuras invitadas a los influencers libertarios que propagan las ideas de Milei.

Esta “convención política”, como la llaman en el ámbito libertario, congrega a exponentes del movimiento conservador del país, y a la que también asistirán ministros, diputados y senadores de LLA, además de militantes del partido y público en general.

Ese mismo día, tiene planeado ser parte del público de ‘Fátima Universal’, el espectáculo de su ex novia Fátima Flores.

Esta visita a Mar del Plata, es parte de una gira federal que planea llevar adelante en distintas ciudades del país, con el objetivo de agradecer el respaldo de sus votantes y reafirmar el rumbo de la gestión.

