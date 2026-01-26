Otra renuncia en el Gobierno

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
A partir de febrero, Pablo Luis Santos será reemplazado al frente del RENAPER por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux
El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de modificaciones en la estructura del Estado, aceptando las renuncias de titulares en organismos sensibles. La novedad principal es la salida de Pablo Luis Santos al frente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará el cargo a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.
Los cambios fueron comunicados a través de decretos en el Boletín Oficial, donde también se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La vacante en el organismo antilavado será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Christian Auguadra.
Starc, un ex fiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública ya que pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada negaron que su salida responda a un mal vínculo político, ratificando que se debió a una "decisión personal" y argumentando que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo puesto en la entidad financiera.
