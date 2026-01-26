Tren atropelló y mató a un caballo que estaba atado sobre las vías en Barrio Hipódromo: "Fue desesperante"

Un hecho conmocionante y evitable ocurrió en la primera mañana de este lunes en el barrio Hipódromo de La Plata, donde un caballo murió tras ser arrollado por una formación ferroviaria. El episodio se registró alrededor de las 8 de la mañana sobre las vías del tren ubicadas detrás del Hipódromo, a la altura de 42 y 120.

Según informaron vecinos de la zona en diálogo con El Día, el animal se encontraba atado cerca de las vías cuando fue embestido por el tren. El impacto fue devastador y le provocó la fractura de la columna, dejándolo gravemente herido e imposibilitado de moverse.

Tras el accidente, veterinarios y personal de la Policía Rural acudieron al lugar e intentaron salvarle la vida, pero pese a los esfuerzos realizados, el cuadro era irreversible. Luego de un largo momento de sufrimiento, el caballo terminó muriendo.

El episodio generó profunda tristeza e indignación entre los vecinos. “Ni quiero imaginar su desesperación ante la situación de verse venir el tren, estando atado y no poder escapar”, expresó una vecina. “Luchó por vivir hasta el último segundo”, agregó conmovida.

A raíz de lo sucedido, volvió a instalarse el reclamo de los vecinos del barrio por las condiciones en las que viven muchos caballos utilizados para tirar carros. Los vecinos denuncian casos reiterados de maltrato, abandono y falta de controles, y exigen medidas urgentes para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.