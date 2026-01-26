Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
Un impresionante robo tipo escruche se registró en La Plata durante la mañana y el mediodía del domingo 25 de enero en un edificio ubicado en la calle 43 entre 12 y 13, a metros de Plaza Paso. El hecho afectó a varios vecinos y dejó completamente desvalijado el cuarto piso del inmueble.
Según denunciaron las víctimas, los delincuentes actuaron a plena luz del día, alrededor del mediodía del domingo 25, aprovechando la ausencia de los propietarios. Lo llamativo del caso es que el edificio se encuentra a escasos metros del Tribunal de Casación Penal, que cuenta con custodia policial las 24 horas y está a solo 30 metros del ingreso al edificio.
De acuerdo a la información brindada, los ladrones forzaron las puertas de madera de los departamentos del cuarto piso, revolvieron cada ambiente y se llevaron numerosos objetos de valor. El resto de los pisos no habría sido atacado, lo que refuerza la hipótesis de un robo planificado.
Las víctimas realizaron la denuncia correspondiente en la comisaría de la zona y mostraron el estado en el que quedaron sus viviendas. “Me han robado muchas cosas de valor”, expresó uno de los damnificados en diálogo con el diario El Día.
Uno de ellos encontraba de vacaciones cuando ocurrió el escruche. “Mi vecino me avisó y me mandó un video de cómo quedó su departamento”, relató con indignación.
Las imágenes registradas tras el robo son desoladoras: ambientes completamente revueltos, muebles abiertos y pertenencias esparcidas por el suelo. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los delincuentes y el monto total de lo sustraído.
La investigación quedó en manos de la Policía y la Justicia.
