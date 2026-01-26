Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Después de terminar su relación con Javier Milei

Yuyito González estaría iniciando un nuevo romance: se trata de un empresario, quién es 

26 de Enero de 2026 | 08:47

Luego de su mediática separación del presidente Javier Milei,  Amalia Yuyito González, estaría iniciando una nueva relación.

Así, según reveló Marcela Tauro en Infama, la ex vedette habría apostado nuevamente por el amor y esta vez sería con un empresario uruguayo. 

Recordemos que, la conductora y el mandatario terminaron su relación en abril del 2025 y, desde entonces, Yuyito se mostró soltera y con ánimos de conocer a alguien nuevo. Así lo expresó desde su programa. 

Ahora, Marcela Tauro reveló la primicia de que González “se está poniendo de novia” y compartió detalles exclusivos sobre el hombre que se acercó a la ex vedette. 

“Me dijeron que está conociendo a un señor que es uno de los dueños de unos hoteles importantes en Uruguay”, detalló en Infama.

“Me dijeron que estuvo en Uruguay e imagino que ahí lo habrá conocido”, dedujo la conductora y agregó: “No sé el dato si la invitó a Uruguay el señor y lo conoció ahí, realmente no lo sé”.

Si bien los detalles sobre la identidad del empresario aún se desconocen, el entorno asegura que Yuyito se encuentra "entusiasmada" ante el nuevo cuadro de situación emocional. 

