Dos hermanos platenses en moto de agua salvaron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de su lancha

Habían llegado a Punta del Este para disfrutar de un fin de semana tranquilo, navegando en sus motos de agua y buscando olas como cualquier turista más. Pero la tarde del sábado se transformó en una prueba de coraje y solidaridad para Dante (21) y Santino Puddu (15), dos hermanos oriundos de La Plata que, sin pensarlo dos veces, actuaron con rapidez y decidieron enfrentar una situación límite que pudo haber terminado en tragedia.

Eran aproximadamente las 18 cuando, en la costa de Boca Grande, muy cerca de la escollera del puerto de Punta del Este, una lancha en la que navegaba una familia se dio vuelta de campana. El vuelco dejó a siete personas a la deriva, entre ellas dos menores de edad (de 14 y 2 años), luchando por mantenerse a flote en el agua.

Los hermanos Puddu se encontraban cerca en sus jet skis cuando notaron algo inusual en el mar. Lo que al principio parecía un día de diversión cambió en cuanto vieron manos agitándose pidiendo ayuda. Dante aceleró, se acercó con firmeza y, con determinación, no dudó en tirarse al agua para socorrer primero a una mujer que ya no podía flotar por sí misma.

Mientras tanto Santino, con la misma calma pero con la intuición que solo alguien acostumbrado al mar puede tener, asistió a una de las adolescentes. La escena era angustiante: cuerpos flotando, olas que movían cada vez más a los náufragos, y el reloj inevitable avanzando.

Las imágenes que se viralizaron muestran cómo los hermanos suben a varios de los ocupantes al jet ski para luego acercarlos a una embarcación mayor que también se sumó al auxilio. En medio de la confusión, uno de ellos incluso pidió por radio o voz a una embarcación cercana que apagara sus motores para evitar generar oleaje que complicara aún más la emergencia.

No pasó mucho tiempo hasta que otras embarcaciones que navegaban por la zona colaboraron con el rescate, permitiendo que todos los integrantes de la familia, incluidos los menores, fueran subidos a un lugar seguro. Más tarde la Prefectura Nacional Naval de Uruguay llegó al punto y coordinó el remolque de la lancha siniestrada hacia el puerto y confirmó que ninguna de las personas había sufrido heridas graves