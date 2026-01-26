La mesa política del Gobierno se reunió para definir los temas a debatir en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a la planta completa del reducido equipo legislativo este lunes para una nueva reunión de los intercambios que se dan de manera semanal en la Casa de Gobierno.

La idea era terminar de definir los temas para las sesiones extraordinarias que iniciarán el 2 de febrero hasta el final del mes, como el tratamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que fue resistido por el Parlamento Europeo, y en las filas libertarias discuten si avanzar con los planes previstos o posponer su debate en el Congreso.

La reforma del Código Penal también se somete a revisión. Con su redacción casi lista, y las promesas de concluirla durante la primera quincena de febrero, el Poder Ejecutivo analiza si tratarla durante el año legislativo o en las extraordinarias que iniciarán el próximo lunes.

Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue Manuel Adorni, que lo hizo minutos antes de las 8hs. Luego lo hizo el ministro del Interior, Diego Santilli, mientras que después arribaron el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asiste en casos particulares, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.