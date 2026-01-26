Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este lunes 26 de enero

Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este lunes 26 de enero
26 de Enero de 2026 | 09:42

Escuchar esta nota

En La Plata y toda la provincia de Buenos Aires, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia (BAPRO), renueva hoy una serie de beneficios orientados a aliviar los gastos cotidianos y aprovechar las compras con ahorro.

Las promociones combinan descuentos que se mantienen activos todos los días con otros que aplican en forma puntual, permitiendo a los usuarios planificar sus compras y aprovechar al máximo los reintegros y rebajas disponibles en comercios adheridos.

Principales beneficios para hoy:

  • Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves en locales adheridos, sin tope de reintegro.

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona.

  • Universidades: 40 % de ahorro en comercios adheridos ubicados en establecimientos universitarios, con tope de $6.000 por semana.

  • Marcas destacadas del verano: 25 % de descuento permanente, con un tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Esta oferta incluye diversas marcas de gastronomía, heladerías y balnearios que forman parte de la temporada de verano bonaerense.

Además, en algunos supermercados y cadenas de la provincia, como Chango Más, este jueves, viernes y sábado se ofrece un 15 % de descuento sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Los detalles completos de cada beneficio y su vigencia están disponibles en los canales oficiales de Banco Provincia y dentro de la misma aplicación Cuenta DNI, donde los usuarios pueden consultar comercios adheridos y condiciones específicas de las promociones

