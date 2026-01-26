Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |MasterChef Celebrity

Wanda Nara "maneja" la cocina: Rusherking reveló el destino del famoso auto que le regaló a la China Suárez

26 de Enero de 2026 | 08:25

Escuchar esta nota

Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara volvió a aprovechar la presencia de Rusherking en MasterChef Celebrity para preguntarle acerca de su vida amorosa y en particular sobre la China Suárez.

Así, el disparador fue claro. Primero le preguntó si alguna vez había regalado un auto.

Entonces, el artista respondió que sí y aclaró que se trataba de un hecho conocido, en referencia a su relación con la China Suárez. Allí, Wanda subió la apuesta y quiso saber qué había pasado con ese regalo tras la separación.

De inmediato, Rusherking explicó que su intención era que ella se quedara con el vehículo, pero que finalmente, La china Suárez decidió devolverlo. “Así que lo vendimos”, confesó con naturalidad.

Pero, el intercambio siguió subiendo la temperatura cuando invirtieron los roles y el participante le preguntó a la anfitriona del reality: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”, respondió la conductora.

El intérprete de “Perfecta” enseguida marcó la diferencia con su experiencia personal y explicó que en su caso el auto no estaba a su nombre, lo que terminó generando complicaciones a la hora de venderlo. Con gesto serio y mirando a cámara, cerró el tema con una frase contundente: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”, tiró Rusher. 

Luego de firmar el divorcio: Nicole Kidman visitó la Antártida, fotos y detalles 

Una historia de novela: Wanda Nara y Maxi López listos para comenzar con la ficción "Vertical"

 

