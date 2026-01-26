Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

José Sosa sentó postura sobre el futuro de Ascacibar: “Él sabrá qué tiene que hacer”

26 de Enero de 2026 | 15:02

El posible pase de Santiago Ascacibar a Boca sacudió a los hinchas de Estudiantes y a los propios integrantes del plantel que, para sorpresa de muchos, salieron a hablar. Uno de ellos fue José Sosa, quién sentó postura sobre el futuro de su compañero. 

El ‘Principito’, que está a punto de ser padre por tercera vez, intentó poner un manto de calma sobre los rumores que aún no confirmaron más que una oferta del club xeneize para City Bell. El condimento especial es que este miércoles, Estudiantes recibirá a Boca en UNO, primer partido de local tras el doble título de diciembre. 

En conversación con ESPN, José Sosa contó “hablé un poco con Ascacibar hoy. Él sabrá qué tiene que hacer”. “Como todos saben, hay conversaciones. Hay que ser cuidadosos con lo que se dice hasta que no esté nada oficializado por parte del club”, mencionó. 

“Ascacibar es el capitán principal. El año pasado me tocó la decisión de darle la posibilidad de ser el capitán del equipo por la edad y por proyección. La verdad que tuvimos un año con Guido Carrillo acompañándolo de la mejor manera y lo ha demostrado con seriedad”, agregó.

Para finalizar, José Sosa, uno de los principales referentes del equipo albirrojo, concluyó: “Hoy le toca llevar una situación en la que tendrá que tomar una decisión en conjunto con el club. Todos sabemos lo importante que es él”. 

Según trascendió, Boca habría mejorado la oferta económica para contar con el “Ruso” Ascacibar en esta temporada. Se analiza, además, la llegada de un refuerzo xeneize para sumar al pase pero aún no hay nada definido oficialmente.

 

