Policiales

Un auto se quedó sin frenos, subió a la verda y chocó contra un árbol en un transitado cruce de La Plata

Un auto se quedó sin frenos, subió a la verda y chocó contra un árbol en un transitado cruce de La Plata
26 de Enero de 2026 | 15:51

Escuchar esta nota

Este lunes por la tarde, en la transitada intersección de 137 y 32 de San Carlos, un vehículo protagonizó un accidente a raíz de un desperfecto mecánico. De milagro, en ese momento no había ningún peatón sobre la vereda y el auto colisionó de frente contra un árbol. 

El incidente se produjo apenas unos minutos después de las 15 horas, cuando un auto Chevrolet Classic color blanco, que circulaba por la Avenida 137, se quedó sin frenos y subió a la vereda a metros de la Avenida 32. El vehículo detuvo su marcha y sufrió importantes daños en su frente, pero no así sus ocupantes -un hombre mayor y una mujer- que descendieron ilesos del auto.

En diálogo con testigos del episodio, relataron que "por fortuna" no había peatones en ese lugar. A escasos metros del choque, funciona una parada de colectivos y un gran almacén, motivos por los cuales se vuelve habitual el paso de vecinos en la esquina. 

