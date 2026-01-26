Un auto se quedó sin frenos, subió a la verda y chocó contra un árbol en un transitado cruce de La Plata

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Dos hermanos platenses en moto de agua salvaron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de su lancha
Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
El Gobierno buscará avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Tren de carga atropelló a un caballo atado en las vías en Barrio Hipódromo y debió ser sacrificado: "Fue desesperante"
La semana arranca con muchísimo calor y alertan por las altas temperaturas
VIDEO. Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta del Pincha
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
VIDEO. Acá también suena el K-Pop: buena “onda”, devotos sin edad y el reclamo musical
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Los números de El Cartonazo que esta semana reparte $2.000.000
Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este lunes 26 de enero
Yuyito González estaría iniciando un nuevo romance: se trata de un empresario, quién es
Wanda Nara "maneja" la cocina: Rusherking reveló el destino del famoso auto que le regaló a la China Suárez
En marzo, el Presidente vuelve a los Estados Unidos por inversiones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este lunes por la tarde, en la transitada intersección de 137 y 32 de San Carlos, un vehículo protagonizó un accidente a raíz de un desperfecto mecánico. De milagro, en ese momento no había ningún peatón sobre la vereda y el auto colisionó de frente contra un árbol.
El incidente se produjo apenas unos minutos después de las 15 horas, cuando un auto Chevrolet Classic color blanco, que circulaba por la Avenida 137, se quedó sin frenos y subió a la vereda a metros de la Avenida 32. El vehículo detuvo su marcha y sufrió importantes daños en su frente, pero no así sus ocupantes -un hombre mayor y una mujer- que descendieron ilesos del auto.
En diálogo con testigos del episodio, relataron que "por fortuna" no había peatones en ese lugar. A escasos metros del choque, funciona una parada de colectivos y un gran almacén, motivos por los cuales se vuelve habitual el paso de vecinos en la esquina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí