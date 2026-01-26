Tensión en Ensenada: amenazas, persecución policial y tres detenidos

Una violenta secuencia ocurrida en Ensenada culminó con una persecución policial y la detención de tres personas. Los involucrados son dos mujeres, de 33 y 24 años, y un hombre de 31, quienes fueron acusados de amenazar de muerte a un grupo de vecinos con un arma de fuego en la localidad de El Dique.

El hecho se inició en la zona de 35 y 127, donde varias personas alertaron a la Policía tras ser intimidadas. De acuerdo al testimonio de las víctimas, los sospechosos se movilizaban a bordo de un Ford Fiesta gris claro, de cinco puertas.

Al advertir la presencia de los móviles policiales, los acusados intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una breve persecución por distintas calles del barrio. Finalmente, el vehículo fue interceptado por los efectivos.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder calibre .380, un cargador con 12 municiones de 9 milímetros y un cuchillo curvo de aproximadamente 10 centímetros, con funda rígida. Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.