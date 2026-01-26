Tensión en Ensenada: amenazas, persecución policial y tres detenidos
Tensión en Ensenada: amenazas, persecución policial y tres detenidos
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Radiografía de la UNLP: casi el 65% de los ingresantes extranjeros se concentra en Medicina
Dos hermanos platenses en moto de agua salvaron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de su lancha
VIDEO. Milagro en una esquina de La Plata: un auto se quedó sin frenos, subió a la vereda y chocó contra un árbol
El Gobierno buscará avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias
Jeremías Langa, la apuesta defensiva de Gimnasia para la Reserva del Pata Pereyra
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré
Tren de carga atropelló a un caballo atado en las vías en Barrio Hipódromo y debió ser sacrificado: "Fue desesperante"
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
La semana arranca con muchísimo calor y alertan por las altas temperaturas
VIDEO. Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta del Pincha
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
VIDEO. Acá también suena el K-Pop: buena “onda”, devotos sin edad y el reclamo musical
Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Los números de El Cartonazo que esta semana reparte $2.000.000
Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este lunes 26 de enero
Yuyito González estaría iniciando un nuevo romance: se trata de un empresario, quién es
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una violenta secuencia ocurrida en Ensenada culminó con una persecución policial y la detención de tres personas. Los involucrados son dos mujeres, de 33 y 24 años, y un hombre de 31, quienes fueron acusados de amenazar de muerte a un grupo de vecinos con un arma de fuego en la localidad de El Dique.
El hecho se inició en la zona de 35 y 127, donde varias personas alertaron a la Policía tras ser intimidadas. De acuerdo al testimonio de las víctimas, los sospechosos se movilizaban a bordo de un Ford Fiesta gris claro, de cinco puertas.
Al advertir la presencia de los móviles policiales, los acusados intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una breve persecución por distintas calles del barrio. Finalmente, el vehículo fue interceptado por los efectivos.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder calibre .380, un cargador con 12 municiones de 9 milímetros y un cuchillo curvo de aproximadamente 10 centímetros, con funda rígida. Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí