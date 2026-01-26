Jeremías Langa, la apuesta defensiva de Gimnasia para la Reserva del Pata Pereyra

Tensión en Ensenada: amenazas, persecución policial y tres detenidos
Luego de que Gimnasia se retiró del mercado de pases tras la llegada del defensor Gonzalo Errecalde, en las últimas horas trascendió la última apuesta de la Secretaría Técnica mens sana para la Reserva dirigida por Ariel "Pata" Pereyra. Se conoció que el defensor Jeremías Langa firmará en las próximas horas el contrato para sumarse a las filas albiazules.
El juvenil, una de las joyas de Cipolletti, dará el gran salto del Torneo Federal A a la Primera División para sumarse a los entrenamientos de la Reserva del Lobo para esta temporada. Así, el Lobo busca replicar la intención que tuvo tiempo atrás con Manuel Panaro e Ignacio Zapulla.
La operación se concretó luego de que el futbolista asegurara su patrimonio con su club de origen. Langa renovó su vínculo contractual con la institución rionegrina para luego ser cedido a préstamo al "Lobo", una maniobra habitual que permite al jugador mostrarse sin que el club formador pierda sus derechos económicos.
El jugador se integrará a los entrenamientos en Estancia Chica, donde será evaluado por el cuerpo técnico. La intención inicial es que comience a ganar rodaje y ritmo de Primera División, al sumarse a un plantel que este año decidió apostar fuerte a la mezcla de jugadores con experiencia con Nacho Fernández y Lucas Castro más la frescura de los pibes.
