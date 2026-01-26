Fuerte choque en Villa Elvira: un motociclista resultó herido tras colisionar con una camioneta

Un nuevo accidente de tránsito se registró en las calles de La Plata y dejó como saldo a un joven hospitalizado. El hecho tuvo lugar en la intersección de calle 13 y 94, en la localidad de Villa Elvira, donde una camioneta y una motocicleta de alta cilindrada colisionaron por motivos que aún son materia de investigación.

El siniestro ocurrió este lunes al mediodía. El conductor de la moto, un joven de 26 años, fue trasladado al Hospital San Martín por una ambulancia del SAME. En el nosocomio, el conductor del rodado menor recibió mayor asistencia y determinaron que las heridas no revestían gravedad.

Cerca del mediodía, personal del Comando de Patrullas acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un choque en la mencionada esquina. Al arribar, los efectivos constataron la veracidad del hecho: una camioneta Peugeot Partner color gris, conducida por una mujer de 52 años, había impactado con una motocicleta CF Moto de 650cc azul.

Producto de la colisión, el motociclista sufrió diversas heridas. Si bien las primeras informaciones indican que las lesiones no revisten gravedad, el joven fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado en ambulancia al nosocomio para realizar controles preventivos y descartar complicaciones.

Ambos vehículos fueron incautados por el personal policial para realizar las pericias correspondientes. Se destacó que la motocicleta involucrada circulaba sin el dominio colocado al momento del siniestro.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica para realizar las mediciones y el relevamiento necesario para reconstruir la mecánica del choque. El caso fue caratulado preventivamente como "Lesiones Culposas".