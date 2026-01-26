Murió el joven arrollado por un tren en Ruta 2

Un joven de 23 años murió esta tarde tras ser embestido con su automóvil en la Ruta 2 km 386 camino a la Costa. Viajaba con su familia y el accidente ocurrió en horas de la madrugada de este lunes.

El choque fatal involucró a una formación de Trenes Argentinos y un Peugeot 206 rojo, donde viajaba la víctima identificada como Nicolás Gómez, su pareja y su hija.

El joven quedó en grave estado tras ser rescatado del automóvil arrollado por el tren. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata pero, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

La víctima fatal sufrió traumatismos múltiples severos que lo dejaron en estado crítico. En el lugar del accidente se desplegó un operativo que incluyó a bomberos, policía bonaerense, policía científica y de Vialidad para la remoción del automóvil y las pericias.