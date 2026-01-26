Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Murió el joven arrollado por un tren en Ruta 2

Murió el joven arrollado por un tren en Ruta 2
26 de Enero de 2026 | 18:14

Escuchar esta nota

Un joven de 23 años murió esta tarde tras ser embestido con su automóvil en la Ruta 2 km 386 camino a la Costa. Viajaba con su familia y el accidente ocurrió en horas de la madrugada de este lunes.

El choque fatal involucró a una formación de Trenes Argentinos y un Peugeot 206 rojo, donde viajaba la víctima identificada como Nicolás Gómez, su pareja y su hija. 

El joven quedó en grave estado tras ser rescatado del automóvil arrollado por el tren. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata pero, pese a los esfuerzos médicos, falleció. 

La víctima fatal sufrió traumatismos múltiples severos que lo dejaron en estado crítico. En el lugar del accidente se desplegó un operativo que incluyó a bomberos, policía bonaerense, policía científica y de Vialidad para la remoción del automóvil y las pericias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta del Pincha

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación

Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar

Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"

Dos hermanos platenses en moto de agua salvaron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de su lancha

Boca aceleró y quedó a un paso de sumar a Ascacíbar: la cifra millonaria y el futbolista que llegarían al Pincha

VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
Últimas noticias de Policiales

Fuerte choque en Villa Elvira: un motociclista resultó herido tras colisionar con una camioneta

Impresionante incendio en La Balandra y gran operativo para combatir las llamas

Se incendió una zona de montes de eucaliptos en Arturo Seguí

Tensión en Ensenada: amenazas, persecución policial y tres detenidos
Deportes
“El fútbol te espera”: el emotivo mensaje Gerónimo rulli para Juan Foyth tras la dolorosa lesión
Silva Torrejón se recupera y Zaniratto podría repetir el equipo para enfrentar a River
Zaniratto otra vez premiado: la Liga Profesional lo eligió nuevamente como el "Mejor DT de la fecha"
Boca aceleró y quedó a un paso de sumar a Ascacíbar: la cifra millonaria y el futbolista que llegarían al Pincha
Jeremías Langa, la apuesta defensiva de Gimnasia para la Reserva del Pata Pereyra
La Ciudad
En Barrio Hipódromo se vive “una situación alarmante” por la basura acumulada
Qué es el bloqueo o "muro atmosférico" que potencia el calor sofocante en La Plata y el AMBA
Enorme pérdida de agua en el centro de La Plata
Confirman un nuevo esquema de subsidios al transporte en La Plata y la Región
Dos hermanos platenses en moto de agua salvaron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de su lancha
Información General
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Espectáculos
Roberto Pettinato habló sobre Sofía "La Reini" Gonet, su ex nuera: “Me obligó un montón de tiempo"
"Perdiendo el juicio": comienza el rodaje de una nueva película nacional se filmará en La Plata
Filtran un documento del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi
Natalie Portman criticó a los Oscars y defendió a la película argentina “Belén" de Dolores Fonzi
Yuyito González estaría iniciando un nuevo romance: se trata de un empresario, quién es 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla