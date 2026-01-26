Impresionante incendio en La Balandra y gran operativo para combatir las llamas
Qué es el bloqueo o "muro atmosférico" que potencia el calor sofocante en La Plata y el AMBA
La ola de calor que afecta a nueve provincias con alertas por temperaturas extremas, que alcanza a La Plata y la provincia de Buenos Aires en su totalidad, se ha vuelto agobiante. Lejos de ser una apreciación subjetiva o psicológica, más allá de los 33 grados reales que marca el mercurio, a esta cadena de varios días con máximas y mínimas más altas de lo esperado se han sumado otras variables, dando lugar a lo que se llama bloqueo o "muro atmosférico". Según expresó la meteoróloga Cindy Fernández en el sitio especializado Meteored, los factores que se combinaron durante el último fin de semana han funcionado como "una maquinaria perfecta de calentamiento".
En esa línea, Fernández explicó: "Las altas presiones posicionadas sobre el Océano Atlántico actuaron como un motor que impulsó aire cálido de forma constante desde el norte hacia el centro del país. Pero el factor determinante ha sido la subsidencia (algo que desciende)". Este fenómeno ocurre cuando el aire en las capas altas de la atmósfera baja y se comprime debido al aumento de la presión atmosférica. "Por un proceso físico llamado calentamiento adiabático, su temperatura aumenta y este aire descendente no solo calienta, sino que también funciona como un 'muro' o bloqueo atmosférico, impidiendo que los frentes fríos que intentan avanzar desde la Patagonia logren llegar hacia el norte", precisó la especialista.
Con ese panorama, durante el fin de semana, el centro de alta presión se fue deslizando hacia el este, cambiando la procedencia del viento y permitiendo el ingreso de una masa de aire mucho más húmeda desde el trópico. Este calor húmedo se extendió sobre la región pampeana y el norte de la Patagonia, levantando también la sensación térmica, dato que juega un rol central en la percepción de la pesadez climática. De este modo, ante esta combinación de fenómenos, la sensación térmica podría rozar los 40 grados, y como el muro atmosférico no permite el ingreso de aire fresco, las noches se vuelven "tropicales" y el calor queda encerrado en el interior de las viviendas.
El alivio real, aunque no será con el ingreso de una masa de aire polar, llegará el martes 27 con el avance de un frente muy débil que podría traer tormentas y un descenso térmico moderado. No obstante, ante el desarrollo de focos de inestabilidad que, en un principio, no serían de gran intensidad, es necesario estar al tanto de los posibles avisos a corto plazo que pueda informar el SMN.
