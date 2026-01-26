Tras un operativo cerrojo en el centro de La Plata, cayó un ladrón por el robo de una bicicleta de alta gama

Un joven de 24 años, oriundo de Florencio Varela, fue aprehendido este lunes en el centro de La Plata luego de sustraer una bicicleta de alta gama. El operativo, realizado por personal de la Policía Motorizada, logró recuperar el rodado y los elementos delictivos gracias a un rápido cerrojo policial y al análisis de las cámaras de seguridad municipales del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

El hecho se desencadenó en la zona de calle 13 entre 54 y 55, donde la víctima, de 19 años, denunció la sustracción de su bicicleta. Tras el alerta radial, los efectivos divisaron en calle 16 y 49 a un sujeto que circulaba a bordo de un rodado de idénticas características al denunciado: una bicicleta color turquesa, todo terreno, rodado 29.

Al ser interceptado, el sospechoso no pudo justificar la procedencia de la bicicleta. El acusado, quien se desempeña como vendedor ambulante, llevaba consigo un bolso azul con diversos artículos de limpieza y medias, elementos que también fueron incautados.

Al momento de emprender el operativo, el personal policial cotejó las grabaciones de seguridad y confirmó que el sospechoso era el autor material del robo y que el rodado era efectivamente el de la víctima. Tras ello, el sujeto fue trasladado a la seccional policial bajo la carátula de "Hurto Agravado en Grado de Tentativa" y la bicicleta, un bien de alto valor comercial, ya fue restituida a su dueño.