Fuga fatal en La Plata: un hombre murió cuando intentaba escapar de la policía

Impresionante incendio en La Balandra y gran operativo para combatir las llamas
Impresionante incendio en La Balandra y gran operativo para combatir las llamas
Fuga mortal en La Plata: un hombre murió en medio de una persecución policial
Confirman un nuevo esquema de subsidios al transporte en La Plata y la Región
Qué es el bloqueo o "muro atmosférico" que potencia el calor sofocante en La Plata y el AMBA
"Tour de la Gratitud": Milei recorrió en una caravana el centro de Mar del Plata
VIDEO. "Game over": un joven cayó tras robar y provocar daños en un salón de juegos céntrico
Anses oficializó un aumento del 2,85% para jubilados y pensionados en febrero
Fuerte choque en Villa Elvira: un motociclista resultó herido tras colisionar con una camioneta
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Tensión en Ensenada: amenazas, persecución policial y tres detenidos
Secuestró a su novia, la amenazó de muerte con una cuchilla en La Plata y fue detenido
“El fútbol te espera”: el emotivo mensaje Gerónimo rulli para Juan Foyth tras la dolorosa lesión
Jeremías Langa, la apuesta defensiva de Gimnasia para la Reserva del Pata Pereyra
Natalie Portman criticó a los Oscars y defendió a la película argentina “Belén" de Dolores Fonzi
VIDEO. Tras un operativo cerrojo en pleno Centro, atraparon a un ladrón por el robo de una bicicleta de alta gama
VIDEO. Milagro en una esquina de La Plata: un auto se quedó sin frenos, subió a la vereda y chocó contra un árbol
Radiografía de la UNLP: casi el 65% de los ingresantes extranjeros se concentra en Medicina
El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones y sigue a paso firme con el fortalecimiento de las reservas
Dos hermanos platenses en moto de agua salvaron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de su lancha
El Gobierno buscará avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias
José Sosa sentó postura sobre el futuro de Ascacibar: “Él sabrá qué tiene que hacer”
Tren de carga atropelló a un caballo atado en las vías en Barrio Hipódromo y debió ser sacrificado: "Fue desesperante"
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
Silva Torrejón se recupera y Zaniratto podría repetir el equipo para enfrentar a River
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré
La semana arranca con muchísimo calor y alertan por las altas temperaturas
VIDEO. Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La persecución terminó en el cruce de 155 y 39, donde el auto impactó contra un poste de luz y el conductor falleció en el acto
Escuchar esta nota
Un presunto ladrón murió este lunes tras protagonizar violento choque mientras intentaba escapar de la Policía, durante un operativo de interceptación vehicular en la zona oeste de La Plata. El dramático episodio se registró en el barrio San Carlos y generó un importante despliegue policial y pericial.
Según el parte preliminar brindado por fuentes policiales, el hecho comenzó cuando personal motorizado realizaba controles estáticos y dinámicos y detectó un Peugeot 206 negro en la zona de 44 y 158. Al advertir la presencia policial, el conductor se dio a la fuga, lo que derivó en una persecución que terminó de manera trágica.
Durante la huida, el vehículo colisionó con una camioneta en la intersección de 155 y 39, perdió el control y terminó impactando contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor falleció en el lugar, mientras que dos mujeres que viajaban como acompañantes resultaron lesionadas y fueron asistidas por personal médico.
Fuentes policiales indicaron a EL DIA que en torno al automóvil y en su interior se halló dinero en efectivo desparramado, además de sustancias estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de que el fallecido podría haber estado vinculado a un hecho delictivo al momento de la persecución.
Pasadas las 22 horas de este lunes, efectivos de Policía Científica y otras dependencias continuaban con las pericias de rigor para esclarecer lo sucedido, identificar al hombre fallecido y determinar el origen del dinero y las sustancias halladas, así como reconstruir la secuencia completa de la persecución y el choque.
En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Subcomisaría La Unión y peritos de Policía Científica, que realizaron las tareas de rigor sobre los vehículos involucrados y el escenario del siniestro. Además, se dio intervención a la fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata, que supervisa las actuaciones y ordenó las medidas investigativas correspondientes para avanzar en la causa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí