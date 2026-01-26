Secuestró a su novia, la amenazó de muerte con una cuchilla en La Plata y fue detenido

Un hombre de 24 años fue detenido esta tarde en 38 entre 5 y 6, del centro de La Plata, por mantener cautiva a su pareja, una mujer de 27 años, y bajo amenaza con un arma blanca. La víctima logró escapar y pedir ayuda.

El hecho requirió la intervención de efectivos de la comisaría 2ª de La Plata por un alerta al 911 sobre una joven que pedía auxilio. Una vez en el lugar, se entrevistaron con la víctima, quien detalló que había discutido en su casa con su pareja y este rompió el picaporte de la puerta para que no pudiera salir.

Al mismo tiempo, denunció la joven, la amenazó con una cuchilla “que la iba a matar”. En ese momento, logra zafarse y salir corriendo hasta el hall del edificio.

Una vez que personal policial llegó y se entrevistó con la víctima, fue en busca del hombre, quien se encontraba dentro del departamento con el arma blanca en la mano.

El arma, una cuchilla tipo carnicero con mango color negro, fue incautada y el hombre detenido por “Privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de armas en contexto de violencia de género”. La causa avanza en la UFI nº 11.