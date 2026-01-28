Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

INCENDIOS EN EL PARQUE NACIONAL LOS ALERCES

Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut

28 de Enero de 2026 | 01:07
Edición impresa

La Justicia federal abrió una investigación para determinar la posible responsabilidad penal de funcionarios vinculados al manejo del fuego por el incendio desatado el 9 de diciembre último dentro del Parque Nacional Los Alerces.

La Sede Fiscal Descentralizada Esquel, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, recibió días atrás una denuncia presentada por vecinos de la zona afectada por el fuego, en la que se solicita “que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas figuras penales y ambientales que pudieran corresponder con relación al mencionado incendio”.

El avance judicial se profundizó el pasado 22 de enero, cuando la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces presentó una nueva denuncia. En ese escrito se acusa a funcionarios por presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en un contexto de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales vinculadas a la protección ambiental.

Desde la Fiscalía aclararon que “la investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo”. En ese marco, se dispuso la solicitud de informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, además de dar intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con especialistas citados en el expediente, el incendio se habría originado a partir de la caída de un rayo a comienzos de diciembre del año pasado. Sin embargo, sostienen que ese foco inicial no fue controlado de manera eficaz, lo que permitió su propagación. Como consecuencia, los incendios continúan activos y ya provocaron la afectación de más de 35 mil hectáreas en distintos puntos de la provincia.

 

