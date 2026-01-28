Trump advirtió sobre un nuevo ataque a Irán: "El próximo será mucho peor"

"No hay agua", el cartel que desata la furia en Gonnet en pleno verano
"No hay agua", el cartel que desata la furia en Gonnet en pleno verano
Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Javier Milei subió al escenario, cantó y fue parte del show de Fátima Florez
Ascacibar ya cambió su perfil en las redes y allegados dieron detalles sobre su partida a Boca
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Trump dejó entrever la posibilidad de un nuevo ataque a Irán: "El próximo será mucho peor"
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
Juicio YPF: el Gobierno pidió la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pidió "negociar un acuerdo justo y equitativo" sobre armas nucleares, mientras una importante flota de la Marina estadounidense se dirige hacia ese país
Escuchar esta nota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la posibilidad de un nuevo ataque si Irán no llega a un acuerdo sobre armas nucleares, en un mensaje difundido hoy luego de que Teherán descartara negociaciones.
"Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo - NO ARMAS NUCLEARES", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, al destacar que una importante flota de la Marina estadounidense se dirige hacia ese país.
Trump evocó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado, señaló que "el tiempo se está acabando, ¡es realmente esencial!" y aseguró que "el próximo será mucho peor".
En ese marco, funcionarios iraníes se comunicaron con otros países de Medio Oriente debido a la amenaza de un posible ataque militar de Estados Unidos en el país, un mes después del inicio de protestas en Irán que pronto se extendieron a nivel nacional y provocaron una violenta represión.
No está claro qué decidirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el uso de la fuerza, aunque estableció dos líneas rojas: el asesinato de manifestantes pacíficos y la posible ejecución masiva de detenidos. La violenta represión de las autoridades iraníes contra las manifestaciones dejó al menos 6.221 muertos y se teme que la cifra real sea mucho mayor, dijeron activistas.
El ministerio de Exteriores de Egipto dijo que su principal diplomático, Badr Abdelatty, habló por separado con el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, y el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, para "trabajar hacia conseguir calma, con el fin de evitar que la región caiga en nuevos ciclos de inestabilidad".
LE PUEDE INTERESAR
Dolor e indignación: Minesota llora a sus víctimas
LE PUEDE INTERESAR
EE UU sigue bajo cero y ya hay más de 40 muertos
Mientras tanto, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, habló por teléfono con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y dijo que el reino "no permitirá que su espacio aéreo o territorio sea utilizado para ninguna acción militar contra Irán o para cualquier ataque de cualquier parte, independientemente de su origen".
La base más grande de Estados Unidos en la región es la amplia Base Aérea de Al Udeid en Qatar, que sirve como la sede operativa avanzada del Comando Central del ejército estadounidense. Tanto Araghchi como Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad iraní, supuestamente tuvieron llamadas con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Qatar reconoció la llamada de Araghchi, pero ofreció pocos detalles sobre lo que se discutió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí