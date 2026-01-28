Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Trump advirtió sobre un nuevo ataque a Irán: "El próximo será mucho peor"

Pidió "negociar un acuerdo justo y equitativo" sobre armas nucleares, mientras una importante flota de la Marina estadounidense se dirige hacia ese país

Trump advirtió sobre un nuevo ataque a Irán: "El próximo será mucho peor"
28 de Enero de 2026 | 10:27

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la posibilidad de un nuevo ataque si Irán no llega a un acuerdo sobre armas nucleares, en un mensaje difundido hoy luego de que Teherán descartara negociaciones.

"Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo - NO ARMAS NUCLEARES", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, al destacar que una importante flota de la Marina estadounidense se dirige hacia ese país.

Trump evocó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado, señaló que "el tiempo se está acabando, ¡es realmente esencial!" y aseguró que "el próximo será mucho peor".

En ese marco, funcionarios iraníes se comunicaron con otros países de Medio Oriente debido a la amenaza de un posible ataque militar de Estados Unidos en el país, un mes después del inicio de protestas en Irán que pronto se extendieron a nivel nacional y provocaron una violenta represión.

No está claro qué decidirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el uso de la fuerza, aunque estableció dos líneas rojas: el asesinato de manifestantes pacíficos y la posible ejecución masiva de detenidos. La violenta represión de las autoridades iraníes contra las manifestaciones dejó al menos 6.221 muertos y se teme que la cifra real sea mucho mayor, dijeron activistas.

El ministerio de Exteriores de Egipto dijo que su principal diplomático, Badr Abdelatty, habló por separado con el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, y el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, para "trabajar hacia conseguir calma, con el fin de evitar que la región caiga en nuevos ciclos de inestabilidad".

Mientras tanto, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, habló por teléfono con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y dijo que el reino "no permitirá que su espacio aéreo o territorio sea utilizado para ninguna acción militar contra Irán o para cualquier ataque de cualquier parte, independientemente de su origen".

La base más grande de Estados Unidos en la región es la amplia Base Aérea de Al Udeid en Qatar, que sirve como la sede operativa avanzada del Comando Central del ejército estadounidense. Tanto Araghchi como Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad iraní, supuestamente tuvieron llamadas con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Qatar reconoció la llamada de Araghchi, pero ofreció pocos detalles sobre lo que se discutió.

