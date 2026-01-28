Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |UN ARREPENTIDO APORTÓ AUDIOS REVELADORES

“Rulito”: el negocio millonario en el cepo K que investiga la Justicia

La maniobra involucra a financistas, un oficial retirado de la Federal y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández

28 de Enero de 2026 | 04:26
Edición impresa

Tres financistas, un oficial retirado de la Policía Federal y una funcionaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el gobierno de Alberto Fernández son los protagonistas de una causa judicial que investiga presuntas maniobras irregulares con la compra de dólar oficial que luego era vendido a un precio mayor en el mercado blue. Eran los tiempos del cepo cambiario, cuando la brecha entre una y otra cotización llegó a tocar el 200 por ciento.

Esa diferencia fue aprovechada por algunos para hacer un negocio millonario a través del denominado “rulito”, como se conoce en la jerga financiera a esa operación ilegal por la que se accede a la divisa a valor oficial para venderla a un precio más alto en la plaza paralela.

Elías Piccirillo / Web

Entre los sospechosos hay dos muy nombrados: Elías Piccirillo y Francisco Hauque, quienes supieron ser socios en financieras y casas de cambio, hasta que una millonaria deuda en dólares rompió con toda relación. De esa sociedad participaba Martín Migueles, pareja de la conductora Wanda Nara.

El escándalo salpica también a Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA y una de las que habría facilitado la operación que se investiga.

La propia García habla de “gente de arriba” que estaba “toda entongada”, en un audio de voz dirigido a Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio que cumple prisión domiciliaria y está procesado por delitos como privación ilegítima de la libertad. Se lo acusa de haberle “plantado” droga y un arma a Hauque, que le reclamaba seis millones de dólares que le había dado para invertir y que terminaría detenido por el operativo ilegal que presuntamente le habría armado su antiguo socio.

Francisco Hauque / Web

“EL LOBO” DE LA FEDERAL

El audio entre la exfuncionaria del Central y Piccirillo lo aportó Carlos “El Lobo” Smith, oficial retirado de la Policía Federal que declaró como arrepentido en la causa y que también admitió que trabajaba para el ex de Cirio. Fue a pedido de él, reconoció, que pergeñó la emboscada para que Hauque cayera por tenencia de arma y un kilo de droga en su auto.

La relación entre quienes antes fueron socios se había tornado tensamente conflictiva. En la causa aparece una conversación en la que Hauque le reclama a Piccirillo: “Vas a tener que darme 3 palos arriba de lo que me debes. Por toda la boludeada”.

En otro mensaje, Hauque advierte: “Debes estar ganando una fortuna con el rulito. Por eso me boludeas tanto”, e insiste: “Te pedí 50 mil veces una cuenta recaudadora. Cuando vos me pediste gis (sic) te la di al toque. Como si te voy a pedir que me dieras parte del negocio de la compra de dólares”. En el intercambio que figura en el expediente no se lee respuesta alguna de Piccirillo.

El último mensaje de Hauque involucra a García, la funcionaria del Central investigada: “Sabías que la puedo meter en cana a Romina y sabés que puedo lograrlo y hacerlo si quiero”, avisa. Tanto ella, como otros funcionarios de la entidad monetaria implicados y Piccirillo, dijeron que Hauque la amenazaba.

Pero la propia García, en una conversación que grabó Piccirillo, reconoció que asesoraba a Hauque y que no podía hacerlo: “Está prohibido eso. No se puede, ¿entendés?”.

Tanto estos mensajes como el testimonio clave de Smith llevaron al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi a considerar que se estaba ante una maniobra ilegal con el dólar. Algo que a fin del año pasado los motivó a allanar las viviendas de cinco funcionarios del Central, secuestrar sus celulares y computadoras, y ordenar un procedimiento en la entidad para recolectar documentación.

 

