La Ciudad |NO SE DESCARTA UNA PROTESTA POR 48 HORAS

Sin acuerdo en los micros, sigue el riesgo de huelga

Hoy y mañana habrá servicios. El viernes, el gremio de los choferes y los empresarios vuelven a reunirse en paritarias

Sin acuerdo en los micros, sigue el riesgo de huelga

Se estira la negociación paritaria con choferes de micros / R. Acosta

28 de Enero de 2026 | 04:02
Edición impresa

Un nuevo fracaso en la reunión paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y cámaras empresariales derivó en un cuarto intermedio y dejó latente un posible paro del sector, con fecha a definir.

El encuentro de ayer no arrojó los resultados esperados, aunque habría un breve respiro para los usuarios para los próximos días de la semana. Tras horas de negociaciones bajo la supervisión de la Secretaría de Trabajo, las partes decidieron pasar a un nuevo cuarto intermedio y postergarán una definición final sobre la medida de fuerza que amenazaba con paralizar el servicio en las próximas horas.

Si bien no se logró sellar un acuerdo salarial que satisfaga el reclamo del gremio liderado por Roberto Fernández, el hecho de que las negociaciones continúen abiertas desactiva, al menos por las próximas horas, la implementación del paro de 48 horas que se barajaba para esta semana.

El de ayer fue el tercer encuentro y es el resultado de dos intentos previos fallidos, ocurridos el 13 y 20 de enero, donde la falta de consenso obligó a postergar las definiciones.

Según se pudo conocer, hubo posturas muy distantes, dado que el sindicato mantiene su exigencia de una recomposición salarial urgente para compensar la inflación, mientras que las empresas (Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba) insisten en que no pueden firmar aumentos sin una actualización en el flujo de subsidios estatales o un nuevo incremento en el valor del boleto.

Por otro lado, la estrategia del Gobierno (desde el Ministerio de Capital Humano) busca ganar tiempo para acercar las partes y evitar un conflicto que afectaría a millones de trabajadores.

De esa manera, se espera que en el encuentro del próximo viernes se vuelvan a encontrar las partes en una nueva audiencia para evitar una medida de fuerza. Hasta entonces, el estado de “alerta y movilización” de la UTA se mantiene, pero los colectivos circularán con normalidad hoy y mañana.

Por el momento, el conflicto entra en una nueva etapa de “impasse” técnico.

La presión ahora recae sobre el equipo económico y la Secretaría de Transporte para destrabar los fondos que permitan mejorar la negociación y asegurar la paz social en el transporte público de pasajeros.

El ofrecimiento al sector es de 1 por ciento de aumento, lo que fue rechazado por la UTA.

AUMENTO DEL BOLETO

La amenaza de paro llega a poco de ejecutarse un nuevo aumento del boleto desde el 1º de febrero, del 4,8 por ciento (sumatoria del IPC y el porcentaje fijo del 2 por ciento. El boleto mínimo pasará a costar 785,70 pesos y el de la segunda sección tendrá un costo de 857,74 pesos.

 

