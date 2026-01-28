Tapia acusó de “extorsión” a denunciantes de la AFA

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia presentó ayer una denuncia penal por supuesta “extorsión” contra los dirigentes de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, y el empresario Leandro Camani (denunciante por irregularidades en el sistema de fotomultas). Fue tras las acusaciones que estos realizaron sobre el patrimonio y la gestión de Tapia en la AFA. A través de su abogado, Gregorio Dalbón, el titular del ente rector del fútbol argentino sostuvo que las causas en su contra no son espontáneas sino parte de una represalia por haber rechazado la ampliación de un “negocio de fotomultas” y que hubo presiones e intimidaciones para condicionar decisiones institucionales.
Según su presentación, Camani habría buscado beneficios comerciales en el sistema de infracciones viales y, al negárselos, habría coordinado con Yofe y Del Gaiso una estrategia para perjudicarlo a través de denuncias penales. Frente a esto, desde la Coalición Cívica salieraron a respeldar y a solidarizarse con sus dirigentes, a la par que negar cualquier vínculo con el empresario en estas causas.
