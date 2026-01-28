“Sin tomógrafo” en Alvarado: duras críticas desde la UCR

“El tomógrafo roto desde hace ocho meses, lejos de ser un problema presupuestario, simboliza el abandono, la falta de gestión y la desidia absoluta de la administración municipal frente a la salud de nuestros vecinos”, aseguró el presidente del bloque de concejales de la UCR de General Alvarado, Germán “Galle” Barrios, después de presentar ante el cuerpo deliberativo un proyecto por el que exige al intendente, Sebastián Ianantuony, la urgente asignación de recursos para la reparación del equipo de diagnóstico.

La iniciativa de Barrios apunta a poner “bajo la lupa un tema central para la comunidad: el funcionamiento del Hospital Municipal Dr. Marino Cassano”. Y en sintonía, advirtió que “no podemos permitir que un equipo esencial se convierta en chatarra por falta de decisión política”.

“No se trata de un problema técnico, sino una muestra clara de la parálisis que afecta a General Alvarado. Llevamos ocho meses escuchando excusas mientras el tomógrafo, un equipo que salva vidas, se llena de polvo. Ocho meses en los que el Intendente decidió mirar para otro lado”, denunció.

Para el “Galle” Barrios, el tomógrafo es una herramienta vital para diagnosticar desde pacientes oncológicos a traumatismos graves por accidentes de tránsito”. Dijo que “el tiempo en medicina es un recurso crítico”, y destacó que “a una persona que lucha contra el cáncer o a un accidentado en la Ruta 11 no se le puede pedir que espere ocho meses más”.

“La falta del servicio de tomografía obliga a quienes tienen recursos a pagar centros privados en Mar del Plata, y a los que no tienen nada, a esperar traslados que agotan nuestras ambulancias y exponen a los pacientes a riesgos evitables”, además de “resentir la atención en nuestro Hospital, porque el personal médico y de enfermería debe abandonarlo para acompañar las derivaciones, sobrecargando al resto del plantel”.

“En casos de trauma grave, el tiempo que se pierde en el traslado hacia Mar del Plata puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, reflexionó el edil radical.

La presentación de Barrios, respaldada por los demás concejales de la UCR, Adriana Moreno y Fabián Barberini, destaca que el ahorro que el municipio cree hacer al no reparar el equipo “se licúa en el costo de combustible, viáticos del personal y el desgaste de las unidades de traslado hacia el Hospital Interzonal de Mar del Plata”.

“Son 100 kilómetros de ida y vuelta que nuestras ambulancias recorren innecesariamente. Es un desgaste de recursos humanos y de vehículos que pagamos todos los contribuyentes, simplemente porque la gestión actual no es capaz de coordinar una reparación técnica en casi un año”, reiteró el “Galle”.

“No falta plata, lo que falta es decisión política. El Intendente tiene nuestro apoyo para modificar las partidas necesarias y destinarlas al arreglo del tomógrafo. De una buena vez, tiene que demostrar que la salud de los miramarenses, de los vecinos de Otamendi, Mechongué, Mar del Sur y Centinela del Mar son su prioridad real”, concluyó.