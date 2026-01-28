Piden repudio a intervención del Puerto de Ushuaia

Se presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de repudio y rechazo a la intervención del Gobierno nacional en el Puerto de Ushuaia (Tierra del Fuego). Lo hizo la diputada provincial del Frente Grande e integrante del Movimiento Derecho al Futuro MarÍa Silvina Nardini, con el argumento que la medida es un “acto arbitrario que viola la Constitución Nacional, avasalla el federalismo y vulnera la autonomÍa provincial”. El proyecto tiene por objeto que la Cámara baja exprese su rechazo y preocupación ante “este atropello” del Gobierno de Milei.

El proyecto se consigna que esta resolución de Milei se da “en paralelo” al momento en que el presidente se encontraba en Davos junto a su par estadounidense, Donald Trump, para firmar su entrada al “Consejo para la Paz “, razón por la cual se cree de una presunta entrega a EE UU del Puerto de Ushuaia, al tratarse de un punto geopolÍticamente estratégico.

“No es una medida administrativa, se trata de una decisión polÍtica que pone en riesgo la soberanÍa nacional sobre un enclave estratégico para la Argentina. Defender el federalismo es defender la Patria”, manifestó la legisladora. En el Proyecto, la diputada argumenta que esta decisión afectarÍa sobremanera nuestra soberanÍa, situación enmarcada en estos dos años de entrega del gobierno de Javier Milei, como ocurrió con la cesión de los yacimientos no convencionales a empresas extranjeras, la privatización de Nucleoeléctrica, la derogación de las leyes de Manejo del Fuego y de Glaciares en beneficio de capitales ajenos y su polÍtica de apertura indiscriminada de importaciones, en claro detrimento de la industria nacional.