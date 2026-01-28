La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal

La muerte de un delincuente con un extenso historial criminal generó un fuerte revuelo en las últimas horas en La Plata. El caso, que fue anticipo de EL DIA, ocurrió en la zona oeste de la ciudad y tuvo como escenario una persecución policial que terminó en un violento siniestro vial en el barrio San Carlos, con saldo fatal.

El episodio se registró el último lunes por la tarde, cuando personal de la Subcomisaría La Unión y de unidades motorizadas realizaba un operativo de interceptación vehicular en la zona de 155 y 44. En ese contexto, los efectivos detectaron un Peugeot 206 negro cuyo conductor hizo caso omiso a las señales de alto y emprendió una fuga a gran velocidad.

La persecución se extendió por varias cuadras y culminó de manera trágica en la intersección de 155 entre 39 y 40, donde el automóvil impactó de frente contra una camioneta JMC. Tras la colisión, el conductor del Peugeot perdió el control del auto, chocó contra un poste de alumbrado público y volcó. Como consecuencia del impacto, el hombre murió en el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Reinaldo Villalba, de 37 años, de nacionalidad paraguaya, quien residía en la zona oeste de La Plata. En el interior del vehículo viajaban dos mujeres jóvenes, que fueron rescatadas por personal policial y bomberos y trasladadas al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero con lesiones leves, fuera de peligro. En tanto, el conductor de la camioneta involucrada resultó ileso y dio negativo en el test de alcoholemia.

Durante las tareas periciales, los investigadores secuestraron una importante suma de dinero en efectivo que se encontraba suelta dentro del Peugeot, además de los vehículos involucrados. La fiscalía ordenó las actuaciones por “homicidio culposo, lesiones culposas y averiguación de ilícito”, mientras se intenta reconstruir con precisión la secuencia de la fuga y el choque.

UN DELINCUENTE “PESADO”

Sin embargo, con el correr de las horas, el foco de la investigación se trasladó a la figura del fallecido y a su pesado prontuario delictivo, que lo ubicaba desde hace años en el radar de las fuerzas de seguridad. Villalba había sido condenado por portación ilegal de arma de fuego y tenía antecedentes por delitos vinculados a armas y a la ley de estupefacientes, con causas abiertas tanto en La Plata como en Lomas de Zamora.

Fuentes judiciales confirmaron que el hombre se encontraba evadido de salidas transitorias desde septiembre del año pasado, lo que agravó su situación procesal y lo convirtió en un prófugo de la Justicia. La persecución fatal, en ese contexto, se produjo mientras era buscado por las autoridades y era investigado por su participación en hechos delictivos recientes.

El caso generó conmoción en el barrio San Carlos, donde vecinos se acercaron al lugar del siniestro mientras se desplegaba un amplio operativo policial. La escena del choque, con el vehículo destrozado y el poste de luz derribado, reflejó la violencia del impacto y reavivó el debate sobre el historial de reincidencia de delincuentes.

La investigación continúa en manos de las fiscalías en turno del Departamento Judicial La Plata, que buscan determinar el origen del dinero secuestrado y el motivo de la fuga.