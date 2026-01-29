A punta de pistola asaltan a una mujer en Villa Elvira

Los asaltos a mano armada para la sustracción de motos, siguen siendo una constante en diferentes zonas de La Plata.

De acuerdo a lo que trascendió de fuentes policiales, en la jornada de ayer también se dio esta situación en 117 entre 89 y 90, de Villa Ponsati.

En tal sentido, se informó que dos delincuentes abordaron a una mujer de 31 años, a quien bajo amenazas de muerte, aunque de manera verbal, ya que nos habrían exhibido algún arma, la despojaron de una moto Keller, color gris, de 110 cilindradas.

Ante la desesperación y la bronca de la joven, ambos ladrones emprendieron la fuga.

Sin embargo, alguien que presenció el atraco, no dudó en alertar a la Policía y fue así que enseguida arribaron al lugar efectivos de la comisaría decimosexta.

Tras una corta persecución, vieron a la moto con esos sujetos a pocos metros, en 117 y 89. Uno de los asaltantes huyó, pero quien manejaba el rodado fue atrapado por los oficiales. Tiene 22 años y le incautaron lo sustraído: la moto, una mochila, un celular y una billetera con documentación.