Washington reabre el espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la reapertura del espacio aéreo de Venezuela a los vuelos comerciales, una decisión que marca un nuevo capítulo en la relación bilateral tras los recientes cambios políticos en el país caribeño. El anuncio fue realizado luego de una conversación telefónica con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca.

“Vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí”, afirmó Trump. La medida pone fin a las restricciones impuestas tras la advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación el 21 de noviembre, que derivó en la suspensión casi total de los vuelos a Caracas y fue renovada en varias ocasiones. Tras el anuncio, American Airlines confirmó que comenzó los preparativos para reanudar sus operaciones con Venezuela, donde opera desde 1987, a la espera de las autorizaciones finales y de las evaluaciones de seguridad.

Los vuelos comerciales y de carga entre ambos países permanecían suspendidos desde 2019.

Trump destacó además el regreso de grandes compañías petroleras estadounidenses al país y aseguró que esa inversión permitirá generar “una riqueza tremenda” tanto para Venezuela como para Estados Unidos, al tiempo que elogió al nuevo liderazgo venezolano y a la población por los sacrificios realizados.