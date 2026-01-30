Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
Un finde con mucho para hacer en La Plata y en la Región: las opciones, en la agenda cultural
Cada cinco días muere un motociclista por siniestros viales en La Plata
En La Plata, el viernes arranca con sol, calor y ¿termina con lluvia?
En plena disputa por el prime time, Wanda Nara quemó a la China Suárez: "El verdadero fuego está acá"
Alcaraz derrotó a Zverev y es el primer finalista del Abierto de Australia 2026
Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"
Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero
Cuenta DNI de Banco Provincia: último viernes de enero para disfrutar el descuento en carnicerías, ¿cómo aprovecharlo?
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de La Plata de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Paso a paso, como se puede aprovechar este beneficio con la billetera virtual del Banco
Escuchar esta nota
La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, renovó las promociones y beneficios que estarán vigentes durante los meses de enero y febrero y le permitirá a los bonaerenses ahorrar mucho dinero en sus compras cotidianas.
Uno de los beneficios principales es el de carnicerías, pescaderías y granjas, que para este año cambió el día y la frecuencia y podrá disfrutarse por última vez en enero el próximo viernes 30.
Este tipo de descuentos estaba vigente una vez al mes, casi siempre durante el segundo sábado, pero en la actualidad se realiza una por semana con un porcentaje menor de descuento pero más días.
La histórica promoción de Cuenta DNI, tuvo una fusión en enero con la vigente en los comercios de cercanía, y por tal motivo quedó en el viernes (cómo el último mencionado).
Aquellos que deseen realizar sus compras este viernes podrán acceder a un 20 por ciento de descuento con un tope de reintegro semanal y por persona de $5000 según detallaron en el sitio web de la billetera virtual. Esto quiere decir que al mes, los usuarios de Cuenta DNI podrán obtener hasta 25 mil pesos, cifra que puede aumentar en caso de que haya más personas en el hogar que tengan otro usuario.
Uno de los principales puntos a tener en cuenta es que se trata de un reintegro unificado, es decir que se tiene en cuenta el total de las compras que se realizan en los comercios adheridos los días viernes.
LE PUEDE INTERESAR
En La Plata, el viernes arranca con sol, calor y ¿termina con lluvia?
Además, hay que tener en cuenta que los reintegros pueden tardar hasta 10 días hábiles desde el día en el que se realizó la compra hasta aparecer nuevamente en sus cuentas.
Este viernes se concentran algunos de los beneficios más fuertes del mes:
Estas promociones convierten al viernes en uno de los días más convenientes para concentrar compras de alimentos frescos.
Enero llega con beneficios especiales pensados para vacaciones y escapadas. Hoy, viernes 23 de enero de 2026, siguen vigentes:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí