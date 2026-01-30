Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cuenta DNI de Banco Provincia: último viernes de enero para disfrutar el descuento en carnicerías, ¿cómo aprovecharlo?

Paso a paso, como se puede aprovechar este beneficio con la billetera virtual del Banco

Cuenta DNI de Banco Provincia: último viernes de enero para disfrutar el descuento en carnicerías, ¿cómo aprovecharlo?
30 de Enero de 2026 | 07:34

Escuchar esta nota

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, renovó las promociones y beneficios que estarán vigentes durante los meses de enero y febrero y le permitirá a los bonaerenses ahorrar mucho dinero en sus compras cotidianas.

Uno de los beneficios principales es el de carnicerías, pescaderías y granjas, que para este año cambió el día y la frecuencia y podrá disfrutarse por última vez en enero el próximo viernes 30.

Este tipo de descuentos estaba vigente una vez al mes, casi siempre durante el segundo sábado, pero en la actualidad se realiza una por semana con un porcentaje menor de descuento pero más días.

De cuánto es el descuento en carnicerías

La histórica promoción de Cuenta DNI, tuvo una fusión en enero con la vigente en los comercios de cercanía, y por tal motivo quedó en el viernes (cómo el último mencionado).

Aquellos que deseen realizar sus compras este viernes podrán acceder a un 20 por ciento de descuento con un tope de reintegro semanal y por persona de $5000 según detallaron en el sitio web de la billetera virtual. Esto quiere decir que al mes, los usuarios de Cuenta DNI podrán obtener hasta 25 mil pesos, cifra que puede aumentar en caso de que haya más personas en el hogar que tengan otro usuario.

Uno de los principales puntos a tener en cuenta es que se trata de un reintegro unificado, es decir que se tiene en cuenta el total de las compras que se realizan en los comercios adheridos los días viernes.

Además, hay que tener en cuenta que los reintegros pueden tardar hasta 10 días hábiles desde el día en el que se realizó la compra hasta aparecer nuevamente en sus cuentas.

Los descuentos de Cuenta DNI que aplican hoy viernes 30 de enero 2026

Este viernes se concentran algunos de los beneficios más fuertes del mes:

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento, con tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.
  • Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.

Estas promociones convierten al viernes en uno de los días más convenientes para concentrar compras de alimentos frescos.

Promos de verano: marcas, balnearios y consumo turístico

Enero llega con beneficios especiales pensados para vacaciones y escapadas. Hoy, viernes 23 de enero de 2026, siguen vigentes:

  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye nombres icónicos como Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro, entre otros, además de balnearios como Torreón del Monje, Mute, Marbella y Guardalavaca.
  • Gastronomía: beneficio especial con ahorro de hasta $8.000 por fin de semana, ideal para consumo turístico.

 

 

