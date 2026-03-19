Cayó por el golpe fallido al Banco Nación

Tras varios meses de investigación, cayó un hombre acusado de haber participado en el intento de robo en una sucursal del Banco Nación ubicada en 4 entre 35 y 36, un golpe que había sido frustrado en plena ejecución. El sospechoso, de 36 años, fue arrestado en La Matanza, luego de una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras, registros telefónicos y movimientos de vehículos.

El hecho ocurrió en julio del año pasado y, según se reconstruyó, al menos cuatro delincuentes ingresaron durante la madrugada a través del techo y permanecieron cerca de dos horas en el interior. El plan era abrir la caja fuerte con una amoladora, pero el humo generado activó las alarmas, lo que obligó a los ladrones a escapar sin concretar el robo. El acusado cuenta con antecedentes penales.