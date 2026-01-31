Saqueaba caños de gas en un barrio de Tolosa

Un ladrón de 19 años tenía en jaque a vecinos de un sector de Tolosa, donde ya acumulaba varias vandálicas sustracciones de caños de bronce en medidores de gas.

Pero sus andanzas ayer llegaron a su fin, luego que ejecutara otra de esas maniobras en el frente de una vivienda, en la zona de 531 y 2 bis.

Según fuentes policiales del caso, un vecino del lugar alertó al 911 sobre esa situación y enseguida móviles con efectivos con efectivos de esa jurisdicción acudieron a la escena.

Los oficiales constataron allí que eran varios los medidores saqueados, por lo que enseguida montaron un rastrillaje por los alrededores.

LO DETIENEN

Los voceros informaron que en 531 entre 4 y 5 los uniformados observaron a un muchacho que miraba sospechosamente a cabinas de gas, teniendo a una bolsa en una de sus manos. Entonces, decidieron abordarlo y lo identificaron, ante la sorpresa del joven, quien intuyó que el procedimiento iba a terminar con él arrestado. Y así fue.

Los policías comprobaron que dentro de la bolsa del imputado “había 25 recortes de caños de bronce de conexión de gas”, por lo que fue aprehendido y se le incautaron esos elementos.

Tareas investigativas permitieron constatar que desde calle 1 a 7 y desde 528 hasta 532 había varias cabinas de gas violentadas.