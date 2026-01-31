Interminable angustia de familiares de Yanina Correa: sigue desaparecida

Paritarias de estatales bonaerenses: convocaron a los gremios para reabrir la negociación
Paritarias de estatales bonaerenses: convocaron a los gremios para reabrir la negociación
Ya transcurrieron cerca de 40 días desde que Yanina Belén Correa (30) fue vista por última vez en Abasto, donde vivía junto a su pareja. Y desde entonces, su paradero desvela a su familia ante la falta de novedades en la investigación policial.
Como lo reflejó este diario en anteriores ediciones, tampoco por el momento se conoce dónde se encuentra el hombre con quien se domiciliaba esta mujer en una casa en la zona de 216 entre 517 y 518.
La impaciencia y la desesperación por Yanina, motivó que el pasado martes familiares, allegados y vecinos se movilizaran a la comisaría séptima.
David, hermano de la joven, le contó a EL DIA que “fuimos para reclamar la aparición de Yanina, pero también por la inseguridad y la circulación de droga que hay en Abasto, que nos causan a todos mucha intranquilidad”.
“Estuvimos unas 100 personas y hasta nos acompañó Rosa Bru, la mamá de Miguel. Pero seguimos sin tener pistas que contribuyan a llegar hasta mi hermana”, reflejó preocupado.
Durante la charla con este diario, David recordó un aspecto que todavía sigue representando para él y los suyos un enigma. Explicó, al respecto, que “el día que radicamos la denuncia en la comisaría de Abasto por la desaparición de Yanina, fue encontrada una mancha gigante de sangre fresca en un árbol, en las calles 215 y 520”.
“No sabemos a qué responde esa sangre, si pertenece o no a Yanina, porque estaba a pocas cuadras de donde ella vivía con su pareja”, señaló David.
Al mismo tiempo, bregó por saber “el cotejo de ADN para ver si hay relación con restos óseos hallado luego en el mismo lugar”. Hay un dato que fue acercado a la familia y que les genera una profunda inquietud: “hay quienes vieron a Yanina entrando a ese campo en bicicleta”.
“La está buscando la DDI La Plata. Por ahora no hay ningún detenido y se incautó un celular de los cuatro que deberían haberse secuestrado”, finalizó.
