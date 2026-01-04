Rugby platense: todos los ganadores de banderines 2025

4 de Enero de 2026 | 03:05 Edición impresa

Como todos los años los clubes de la Región premiaron a sus jugadores mayores y juveniles. A continuación todos los ganadores.

Los Tilos

M 15. Manuel Yamahuchi, Salvador Celoni, Patricio Bradley (cap). Simon Lopez, Bautista Baglivo y Cayetano Bergondo (Honor).

M 16A: Tomás Salim (c). Juan P. Sirota (H). M16B: Serafín Almagro (cap). Franco Juárez (H). M16C: Pedro Poletti (cap). P. De Castro.

M 17A: T. Romero (c). Juan P. Giannini (H). M17B: Hugo Violini (c). Tobias Marti (H). M17C: Felipe Gubia (c). Julian Chiappetta.

M 19 A: Paco Méndez (c). Adriano Cortopasso (H). M19B: Hipólito Balbín. Manuel Ibarra (H). M19C: Manuel Curiman (c). Dante Catini (H).

M 22: Dante Colli (c). Fermin Arigós (H). Pre E: Goyo Garcia Nieto. PreD: Roberto Alioto (c). Agustín Dobe (H). Pre C: Santiago Heras (c). Manuel Ignacio (H). Pre B: Valentino Giorgio (c). Matías Pirrone. Pre A: Jhony Mendy (c). Valentino Cortopasso. Intermedia: Martín Branquevich (c). Cosme Carucio. Superior: Tomas Fernández Armendáriz (c). Eliseo Chiavassa.

La Plata

M 15: Tomás Meneses (c). Meneses, Salvador Grillo, e I. Ciappa (H).

M 16: Guido Vattuone (c). Augusto Paladino, Juan Bautista Dodds y Lautaro Gambarota (H).

M 17. Benjamín Biancuzzo (c). Blas Tittarelli, Felipe Plazos Fernández y Leandro Rocha (H).

M 19: Cipriano Cervio (c). C. Cervio, Suárez, L. Lopez Di Marco (H).

M 22: Lucas Carreón (c). Máximo Rivera (H). Pre E. Eduardo Ferrario (c). Lucio Caro (H). Pre D. Francisco Castagnet (c). Manuel Coste (H). Pre C. Tomás Alonso (c). Martín Carreño (H). Pre B. Emiliano Guida (c). Jerónimo Ferraro (H). Pre A Juan Cruz Gurruchaga (c). Lautaro Zavatti (H). Intermedia: Facundo Scarpinelli (c). Gonzalo Pizzarro (Honor). Femenino: María Taladrid (c). Sol Rodríguez (Honor). Superior. Martín Fontán (c). Tomás Bernasconi (Honor).

San Luis

M15A: Tomás Laso (c). Gregorio Gianserra (H). M15B: Bautista Noms (c). Santino Cosoli (H).

M16A: Segundo Crispo (c). Julian Migra Dec (H). M16B: Francisco Vieytes (c). Benjamin Trillo (H).

M17 A: Segundo Urrejola (c). Santiago Marotz (H). M17B: Luca Leuzzi (c). Santiago Vergel (H).

M19A: Tomás Vázquez (c). Franco De Gaetano (H). M19B: Eliseo Valledor (c). Matías Cedron Merlo (H). M19C: Benjamin Luchetti (c). Jerónimo Sánchez Guillén (H).

Pre D: Agustín Venanzi (c). Juan Cruz Miranda (H). Pre C: Gonzalo Ochoa (c). Juan I. Sánchez (H). Pre B: Felipe Sánchez Merlo (c). Francisco Canal (H). Pre A: Pedro Acerbo (c). Joaquín Lonzayes (H). Intermedia: Segundo Galán (c).Ignacio Quattrochi (H). Superior: Martín Aereboe (c). Santiago Canal (H).

Universitario

M 15: Calvetty Joaquín (c). Saraví Segundo. Graieb Manuel (H).

M16: Germán Joaquín (c).Moscatelli Juan M. Ronderos Santiago. (Hr).

M 17: Aguilera Rodrigo (c). Figueroa Martín. Garrido Tomás (Honor).

M19: Arturi Valentino (c). Pereyra Santiago. Tubio Joaquín (Honor).

Femenino: Juveniles Escudero Josefina (c). Lucero Daiana (Honor). Superior: Moreno Rocío (c). Quinto Morena (Honor).

Veteranos: Cuculichhio Agustín (cap). Bobbio Fernando (Honor).

Superior: Urban Manuel (cap). Zurro Ramiro (H). Correa León (H). Iglesias Uriel (H). Portunato Sebastián (H).

Albatros

Femenino: Belen Gal (c). Morena Sandoval (H)

M 15: Pedro Szakalicki (c). Thiago Nieto (H).

M 16: Gonzalo Marín (c). Mauricio Arriagada (H).

M 17: Thiago Castro (c). Mateo Straniesse (H).

Preintermedia: Gonzalo Salvado (c). Angel Benegas (H). Intermedia: Tomás López (c). Ezequiel Levi (H). Superior: Mateo Manzo (cap). Martín Riafrecha (Honor).

Berisso

M16: César Carugatti (c). Santino Córdoba (H).

Intermedia: Santiago Núñez (c) y Pablo Pereyra. Superior: Facundo Schiro (c) y Esteban Sosa (H).