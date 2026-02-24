Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión
Jenny Mavinga es la congoleña que hace años vive en La Plata y que entró a “Gran Hermano 2026″ y busca dar un "mensaje a todas las mujeres". La participante aseguró que tiene un carácter fuerte y confesó no tolerar hipócritas.
Se trata de Jenny Mavinga nació en República Democrática del Congo, África, y hace 23 años decidió apostar al amor y comenzar una nueva vida en la Argentina. Desde entonces se instaló en nuestra ciudad. Se casó con el platense Damián Papasodaro, quien se postuló como presidente de Gimnasia.
“Vine a la Argentina porque creí en el amor, vine con mi ex. Tengo a Samira y Rubí, mis hijas, de 11 y 15. Lo que extraño, sacando a mis hijas es la joda, porque me encanta”, comentó en su casting para el programa. Ella es dueña y creadora de peluquería Afrohairlp: es especialista en pelo postizos, venta de extensiones de cabello natural, pelucas y trenzas en la zona de 13 casi 46.
Mavinga, hincha de Gimnasia y por eso entró con un lobito, se define como una mujer de carácter fuerte, frontal y sin filtros. No tolera la suciedad ni el desorden, y mucho menos las actitudes que considera hipócritas o poco auténticas. Sin embargo, remarca que detrás de esa personalidad firme hay una mujer leal, sensible y con un gran corazón.
“Quiero entrar a la Casa del Gran Hermano porque creo que lo que voy a dar va a ayudar a muchas mujeres y voy a ganar”, sostuvo sobre su objetivo para esta edición especial del mencionado reality.
En ediciones recientes el público ya conoció a varios participantes con raíces en la Ciudad. En Gran Hermano 2022–23 el platense Agustín Guardis (conocido como “Frodo”) fue uno de los jugadores destacados, aunque su paso fue breve. En la edición siguiente Isabel De Negri, Virginia Demo y Darío Martínez Corti representaron a La Plata, generando momentos memorables dentro de la casa y marcando la presencia de la Región en el programa.
En ediciones anteriores también se vio a Sandra Priore, otra participante de La Plata, que se viralizó por su estilo directo y ganó la prueba del líder en la edición 2025, consolidando el papel de los platenses en la competencia. Y ahora, Jenny Mavinga.
