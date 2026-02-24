Al igual que los docentes, los judiciales también van al paro en rechazo a la oferta salarial de la Provincia

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión
AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel
La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo
“Mamá, papá... soy therian”: expertos platenses analizan la tendencia
Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia
“La leyenda continúa”: la intimidad del festejo de cumpleaños de La Chiqui
VIDEO. River en crisis: Gallardo deja el Club en medio de mil rumores
El platense Tomy Etcheverry, entre la felicidad y bonanza eterna tras ganar su primer ATP
La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo
Profundo pesar por la muerte de un estudiante de la Facultad de Periodismo de la UNLP
VIDEO. Una de sus novias, la clave de la muerte del jefe narco mexicano
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
Investigadores locales anticipan cuándo será el lanzamiento de Atenea
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región
Quién era Oscar Pedrosa, el dirigente de la UTA La Plata que murió a los 69 años
Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos
Los números de la suerte del martes 24 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
No hubo acuerdo en la audiencia por Fate y golpe a la empresa
La Provincia suspendió el cobro de cuotas de un programa de viviendas
La UTN impulsa tecnicaturas cortas orientadas al sector productivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además resolvieron participar en acciones contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional
Escuchar esta nota
Las asambleas de las departamentales que componen la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron el rechazo a la propuesta de mejora salarial presentada la semana pasada por la Provincia y abrieron la puerta a realizaron un paro los próximos días.
El ofrecimiento de un incremento del 3% fue considerado insuficiente para acercarse a lo que viene siendo la evolución de la inflación y la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado, por lo que se resolvió convocar a un paro en todo el territorio bonaerense y coordinar otras medidas con los demás sindicatos de la administración pública para la semana próxima.
En este sentido, los docentes ya confirmaron una medida de fuerza por 24 horas para el 2 de marzo, por lo que el ciclo lectivo no comenzará normalmente en la provincia de Buenos Aires.
Los judiciales reclaman una propuesta superadora a la presentada en la reanudación de las paritarias y resolvieron además participar de manera activa en las acciones que definan las centrales obreras contra la reforma laboral que este viernes volverá a ser tratada en el Senado, luego de que Diputados aprobara la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional con una modificación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí