Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de hoy

Política y Economía

Al igual que los docentes, los judiciales también van al paro en rechazo a la oferta salarial de la Provincia

Además resolvieron participar en acciones contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional

Al igual que los docentes, los judiciales también van al paro en rechazo a la oferta salarial de la Provincia
24 de Febrero de 2026 | 07:10

Escuchar esta nota

Las asambleas de las departamentales que componen la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron el rechazo a la propuesta de mejora salarial presentada la semana pasada por la Provincia y abrieron la puerta a realizaron un paro los próximos días.

El ofrecimiento de un incremento del 3% fue considerado insuficiente para acercarse a lo que viene siendo la evolución de la inflación y la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado, por lo que se resolvió convocar a un paro en todo el territorio bonaerense y coordinar otras medidas con los demás sindicatos de la administración pública para la semana próxima.

En este sentido, los docentes ya confirmaron una medida de fuerza por 24 horas para el 2 de marzo, por lo que el ciclo lectivo no comenzará normalmente en la provincia de Buenos Aires.

Los judiciales reclaman una propuesta superadora a la presentada en la reanudación de las paritarias y resolvieron además participar de manera activa en las acciones que definan las centrales obreras contra la reforma laboral que este viernes volverá a ser tratada en el Senado, luego de que Diputados aprobara la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional con una modificación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión

Ponen en marcha la campaña antigripal

Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia

Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos

Una facultad lanzó una diplomatura en Esports

El dilema de estacionar en la Ciudad: caro y riesgoso

Presentación y hoja de ruta para Cacique Medina, el nuevo DT de Estudiantes

VIDEO. River en crisis: Gallardo deja el Club en medio de mil rumores
Últimas noticias de Política y Economía

Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión

“Fuga” en el interbloque peronista del Senado

El dólar en baja y el BCRA sigue de compras
Deportes
Presentación y hoja de ruta para Cacique Medina, el nuevo DT de Estudiantes
Zaniratto busca juego y podría repetir equipo para el choque ante Rosario Central
Sin margen de error, Boca debuta en Copa Argentina: formaciones, hora y TV
Otra vez se desgarró Rojo y es baja en Racing
El Apertura sigue con otros cinco partidos
Policiales
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel
Nueva marcha en reclamo de justicia por el embiste trágico en Villa Elvira
Imputado por las muertes del fentanilo seguirá en prisión
Avanzan los testimonios en el juicio por Kim
Espectáculos
“Blossoms Shanghai”: una ciudad glamorosa y fatal
“La leyenda continúa”: la intimidad del festejo de cumpleaños de La Chiqui
Versión bomba: Juliana Awada, ¿despertó el interés del rey de España?
No pierde el tiempo: Macri quiere blanquear antes que su ex y lo vinculan con una modelo
Susto: Andrea Ballester sufrió un ACV hemorrágico pero se recupera sin secuelas
Información General
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
Ponen en marcha la campaña antigripal
Los números de la suerte del martes 24 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
“Si corrés picadas, vas preso”: conductor realizó maniobras peligrosas en Villa Gesell y fue detenido
Adicción a las redes: también afecta a los mayores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla