Al igual que los docentes, los judiciales también van al paro en rechazo a la oferta salarial de la Provincia

Las asambleas de las departamentales que componen la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron el rechazo a la propuesta de mejora salarial presentada la semana pasada por la Provincia y abrieron la puerta a realizaron un paro los próximos días.

El ofrecimiento de un incremento del 3% fue considerado insuficiente para acercarse a lo que viene siendo la evolución de la inflación y la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado, por lo que se resolvió convocar a un paro en todo el territorio bonaerense y coordinar otras medidas con los demás sindicatos de la administración pública para la semana próxima.

En este sentido, los docentes ya confirmaron una medida de fuerza por 24 horas para el 2 de marzo, por lo que el ciclo lectivo no comenzará normalmente en la provincia de Buenos Aires.

Los judiciales reclaman una propuesta superadora a la presentada en la reanudación de las paritarias y resolvieron además participar de manera activa en las acciones que definan las centrales obreras contra la reforma laboral que este viernes volverá a ser tratada en el Senado, luego de que Diputados aprobara la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional con una modificación.