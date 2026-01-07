Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil

Román Gómez se instaló en Brasil tras ser oficializado como nuevo jugador del Bahía. Luego de haber tenido un buen 2025, el elenco brasileño decidió apostar por él y le compró el pase a Estudiantes en 3 millones de dólares, donde el Pincha se quedó con un 10% en una futura venta. Además firmó un contrato por cinco años.

Luego de haber aterrizado en tierras cariocas, el lateral derecho brindó sus primeras declaraciones como jugador del Bahía. En primer lugar, mostró su felicidad por el desafío de jugar en un fútbol tan competitivo como el brasileño. “Estoy contento de haber llegado. Tengo muchas expectativas para el futuro”.

Cabe destacar que fue una de las piezas importantes que tuvo el Pincha en la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, siendo el dueño absoluto del lateral derecho. Surgido de las inferiores del Pincha, en lo que va de su carrera disputó 60 encuentros y marcó 3 goles. Y sueña con repetir lo mismo en su flamante equipo.