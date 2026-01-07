¿La Universidad Nacional de La Plata del siglo XXI?

VIDEO.- Así Estados Unidos capturó dos buques vinculados a Venezuela
VIDEO.- Así Estados Unidos capturó dos buques vinculados a Venezuela
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell
¡Bombazo! Apareció la supuesta amante de Luciano Castro: quién es Sarah Borrell y qué dijo
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
Rige alerta por crecidas del Río de la Plata en la Región: las recomendaciones
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Anestesiólogos platenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Vacunación, chequeos y prevención en La Plata: una por una, las postas de salud de atención gratuita
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Incendiaron nuevamente una palmera en Arturo Seguí y crece la preocupación por la seguidilla de siniestros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pablo O. Luchessi y Raúl A. Pessacq
En la fundación, J. V. González consideró a la Universidad Nacional de La Plata como una “República de profesores y estudiantes”, por eso elige Presidente y no Rector.
Dijo G. Washington, primer presidente americano republicano en el “Discurso de despedida” en 1796 al rechazar la tercera designación como presidente y pese al “operativo clamor”, a nada más aspiraba, pues se debían evitar los males de la perpetuación en el poder que era una forma de fomentar el autoritarismo, porque se debía evitar la profesionalización de la política, la formación de una élite política que se perpetúe en el poder y el excesivo espíritu de facción, reduciendo el clientelismo, la corrupción y el conflicto de intereses.
El principio de alternancia en el poder está en la esencia de la concepción republicana al posibilitar el aporte de nuevas ideas e incentivar el gobierno a accionar en forma eficiente y eficaz. Permite la renovación y la movilidad política y le brinda legitimidad y confianza. Así se estableció el precedente de la rotación y el flujo de ideas alejando, en aquel momento, la imagen de la monarquía, asentando el concepto de la moderación y el republicanismo democrático.
En forma reciente, la Corte Suprema de la Nación argumentó contra las reelecciones porque debilitan el sistema de pesos y contrapesos de la justicia, propende a la concentración del poder y lesiona la periodicidad de los mandatos, propios del Estado de Derecho.
La UNLP se encamina hacia una nueva elección de autoridades que repetirá nombres y confirmará la vigencia de la “Universidad, autónoma, popular, inclusiva, con ingreso irrestricto, no arancelada, cogobernada, independiente de controles, latinoamericana…”, orientada con Compromiso Social Activo, siendo parte de la solución de los problemas nacionales y no la causa de ellos.
Se reelegirán autoridades, o sus herederas, se re designarán secretarios, subsecretarios, directores, o sus herederos, todos ellos consustanciados y sostenedores del modelo universitario diseñado hace más de un cuarto de siglo, con continuidad, coherencia y lealtad al poder centralizado en el rectorado.
LE PUEDE INTERESAR
Por qué las parejas chinas evitan tener hijos pese a la campaña para impulsar la natalidad
LE PUEDE INTERESAR
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
Las numerosas actividades extracurriculares seguirán siendo desarrolladas por una numerosa burocracia en todas las dependencias, que sostendrán la abundante infraestructura ocupacional.
Los concursos docentes, por antecedentes y oposición, seguirán siendo escasos y reemplazados por discrecionales designaciones interinas. Muchos cargos docentes serán utilizados para cubrir empleos de gestión, restándoselos a la docencia.
El ingreso irrestricto y el no arancelamiento en todas las facultades y en todas las carreras aplicados en forma general y unificada para todos los ingresantes, seguirán impidiendo un ordenamiento académico adecuado a las realidades sociales.
El ingreso de estudiantes con la insuficiente preparación primaria y secundaria, seguirá provocando el fracaso masivo, la tentación al “facilismo inclusivo” y la sobre o infra dedicación docente. El escaso rendimiento académico estudiantil y la prolongada extensión de la permanencia en las facultades incentivará la “adolescencia extendida” sin compromiso social o laboral.
Los paros, huelgas, reclamos, movilizaciones y manifestaciones de docentes, estudiantes, no docentes, e investigadores por reclamos salariales, para evitar “la privatización de la educación pública, el cierre del CONICET, el INTI, el INTA, la CNEA, el cierre de los innumerables centros de capacitación docente, el ajuste pedido por el FMI, contra el genocidio judío y por el estado palestino…”, en definitiva por cualquier razón que no sea “progresista”, reducirá sustancialmente los días de escolaridad.
El inevitable, quizá discutible, bajo nivel académico y profesional de muchos egresados seguirá sin solución de continuidad por la indiferencia de autoridades y el traslado de conocimientos a los cursos de perfeccionamiento de posgrado rentados.
Los ocultos contratos rentados de asesoramientos y servicios técnicos, la falta de rendición de cuentas y de la asignación discrecional de las recaudaciones gestionadas por las varias fundaciones universitarias, seguirá sin presentarse por “ser entidades del orden privado”, aunque estén dirigidas por universitarios en funciones.
La indiferencia ante la crisis de la educación nacional, la falta de propuestas educativas, de programas de alfabetización y de programas culturales, y la priorización de las tareas productivas y de servicios arancelados, semeja una actitud más mercantil que solidaria.
El alineamiento político con los “gobiernos progresistas y populares” se refleja con el otorgamiento de numerosos títulos honoríficos a políticos, presidentes, ex presidentes (R. R. Alfonsín, N. C. Kirchner, C. E. Fernández) “porque nunca la Universidad ha recibido tanto dinero”, y personalidades de la cultura “woke”, estatistas, y de partidarios de los nuevos derechos de las minorías, con escasos merecimientos académicos, culturales, sociales, si alguno, y que son utilizados para justificar actos partidarios. El apoyo al candidato presidencial D. Scioli en el año 2015, el adoctrinamiento en escuelas, colegios y facultades, la reinterpretación de la historia nacional, remedan un acercamiento al viejo “pensamiento único”.
¿Es todo esto cierto?
Toda esta arbitraria enumeración de cuestiones que suponemos, con cierto fundamento, que suceden en la Universidad Nacional de La Plata, son compartidas, consentidas, usufructuadas y realizadas por la mayoría de los integrantes de la universidad, tal como lo han hecho en todas las últimas elecciones – con voto cantado - desde hace décadas.
Esta hegemonía cultural, casi una monarquía universitaria con cortes académicas, estas actividades extracurriculares, este abandono de la calidad de los estudios de grado, esta ideología “setentista y progresista…”
¿Es propia de una Universidad en una democracia republicana?
Así lo piensa y actúa la comunidad universitaria en su interior encapsulado, con su silencio ¿cómplice, temeroso o simplemente indiferente?
Creemos que la mayoría de la sociedad, la del exterior a los claustros universitarios, la que vive y sufre la realidad contemporánea de una mala educación, no piensa igual. ¿Es esto cierto?
Pocas, muy pocas voces se escuchan en la Universidad, reclamando por una mejor educación común tal como lo fuera más de setenta años atrás y que hoy ya casi nadie lo recuerda.
Serán nuevas generaciones con nuevas ideas y comportamientos las que deberán hallar, quizá, otro rumbo, pero “Todo pasa” y la Universidad Nacional de La Plata encontrará su mejor destino.
“Muy pocas voces se escuchan en la Universidad, reclamando por una mejor educación común”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí