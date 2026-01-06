Doce “trapitos” detenidos en el centro de la Ciudad

Un total de 12 personas fueron aprehendidas ayer en el centro platense en operativos simultáneos contra los “trapitos”.

Los procedimientos estuvieron a cargo del GTO de la Comisaría 1ª, con apoyo del Comando de Patrullas La Plata, y se desarrollaron en 9 entre 48 y 49, 9 entre 51 y 53, y en la zona de 4 y 51.

Según se informó, los aprehendidos exigían dinero a automovilistas a cambio de “cuidar” los vehículos, infringiendo la Ordenanza Municipal 9127/00. En uno de los casos, además, se constató el consumo de alcohol en la vía pública, mientras que en otro los involucrados intentaron darse a la fuga al momento de la identificación.

En el operativo de 9 entre 48 y 49 fueron detenidos tres hombres, quienes se tornaron hostiles al ser notificados. En 9 entre 51 y 53, la Policía interceptó a cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad, que realizaban tareas de cuidacoches y consumían bebidas alcohólicas. En tanto, en 4 y 51, detuvieron a otros tres hombres.