Sin grandes cambios en las juveniles triperas

A pesar del cambio de gestión en la conducción del club, las divisiones juveniles mantendrán la estructura de 2025. De esta manera, Gabriel Perrone seguirá como coordinador de las divisiones juveniles, aunque más enfocado en las estructura de las categorías mayores, Cuarta, Quinta y Sexta.

En tanto que estará más cerca de las categorías menores Sergio Capitanio, quien será una suerte de subcoordinador enfocado en el trabajo de Séptima, Octava y Novena. Capitanio registra pasos en los últimos años por el fútbol juvenil de Defensa y Justicia y Estudiantes.

En cuanto a los entrenadores, quienes tuvieron planteles a cargo seguirá al frente de las mismas categorías. Así, Ricardo Kuzemka volverá a dirigir la Cuarta luego de haber llevado a la final a la Reserva tras el paso de Fernando Zaniratto a Primera División. En Quinta, continuará a cargo Guillermo Hernando, que relizó una buena campaña con el equipo el año pasado. En tanto que la Sexta continuará a cargo de Rodrigo Roselli.

En el bloque menor, la Séptima estará a cargo de Andrés Ramos, mientras que en Ocatva continuará dirigiendo Mariano Maida y en Novena estará Felipe Desagastizábal. En Metro si habrá una variante obligada, ya que una de las categorías menores estaba a cargo de Diego Herner, quien se sumó al cuerpo técnico de la Reserva encabezado por Ariel Pereyra.

Justamente ayer comenzó la pretemporada del Selectivo mens sana. El plantel está integrado por Jeremías Ochoa, Ignacio Segovia, Agustín Ayala, Fausto Campano (arqueros); Matías Gauto, Lucas Lamella, Nehemías Gonzalez, Benjamín García, Tiziano Rocco, Federico ⁠Pendas, Vicente Plesnicar, Jonathan Rodríguez, Mariano Ojeda (defensores); Tiago Azamé, Joel González, Thaigo González Gómez, Bautista Reinhardt, Francesco Paradela, Leonel Troncoso, Dylan Álvarez (volantes); Santino López García, Román Nagavonsky, Brain Croce, Lautaro Napolitano, Francisco Ballesteros, Francisco y Gerónimo Kúgler (delanteros).